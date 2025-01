Lukáš Kovanda: Fico strašil zbytečně. I Slováci si zvyknou na dražší energie

Cena plynu na burze EU klesá, navzdory zastavení dodávek z Ruska přes Ukrajinu. Nenaplňuje se hrozba premiéra Fica, že dopad tohoto zastavení bude drastický.

Reklama

Dnes je první všední den od 60. let, kdy do Evropy přes Ukrajinu trvale neteče ruský - dříve sovětský - plyn a referenční burzovní cena plynu v EU klesá (viz. graf). Hrozba slovenského premiéra Roberta Fica, že dopad zastavení dodávek na EU bude drastický, se tedy ani v nejmenším nenaplňuje.

Bloomberg

Burzovní cena plynu v EU je ale dnes o nějakých 150 procent vyšší než v průměru v letech 2018 a 2019. Země EU si na tuto novou cenovou úroveň zvykly, byť třeba v Německu zásadně přispívá k tamní probíhající deindustrializaci. Nyní si bude tedy zvykat i Slovensko.

Lukáš Kovanda: Co přinese konec ruského plynu EU? Velký problém mají nyní hlavně Slováci Názory Do Česka prvně od roku 1967 trvale neproudí ruský plyn, Fialova vláda ještě před sněmovními volbami bude moci triumfálně deklarovat úplné odstřižení od ruských energií, i ropy. Bolehlav je to nyní hlavně pro Slovensko, jež už začalo odebírat jako náhradní ázerbájdžánský plyn, jenže pak pohrozil Trump a vše je jinak. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Potíž není v tom, že by plyn z jiných zdrojů nemohlo sehnat, jen už nebude tak levný, jaký jej mělo potrubně z Ruska. To je ale věc, s níž se musí či musela popasovat i podstatná část zbytku EU, včetně Česka. Jde o jeden ze zdrojů mimořádně vysoké inflace uplynulých let a klíčový důvod toho, proč se již spotřebitelské ceny v Česku i jinde v EU ani zdaleka nevrátí na úrovně roku 2021.

Reklama

V Česku od roku 2021 do roku 2023 přibylo zhruba 100 tisíc lidí, kteří zejména právě za drahé energie v čele s plynem platí obzvláště tíživou daň, v podobě těžké materiální a sociální deprivace. To je zhruba, jako kdyby všichni obyvatelé takového Olomouce od roku 2021 dále čelili závažnému rozvratu své životní úrovně.

Pohonné hmoty obnovily zlevňování. Řidiče čeká poměrně levný rok Názory V posledních sedmi dnech loňského roku se obnovil pokles cen pohonných hmot v ČR. Jako by poslední týden roku 2024 ukázal, co se s cenami pohonných hmot má dít v roce letošním. Pro řidiče by to měl být poměrně levný rok. Rizikem je ovšem vyhrocení geopolitické situace, zejména s ohledem na další děj války na Ukrajině či situace kolem Tchaj-wanu. Průměrná cena benzinu klesla mezi Štědrým dnem a Silvestrem o šest haléřů v případě benzínu, na 35,61 koruny za litr. Nafta zlevnila o sedm haléřů na 34,79 koruny za litr. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Další stovky tisíc se takovým rozvratem cítí ohroženy. Sytý hladovému nevěří, takže politici ani média by takové nálady ani v nejmenším neměli přehlížet, či dokonce bagatelizovat.

Další texty ekonoma Lukáše Kovandy