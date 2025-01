Dalibor Martínek: Volby právě začaly. Který bonbón bude nejsladší

Začíná rok permanentních Vánoc. Devět měsíců si budeme vybírat dárek, který na podzim dostaneme v podobě nové vlády. Do té doby budeme my, voliči, chodit kolem bonboniéry nápadů a marketingových výplodů politických stran. Budeme mlsně zvažovat, přebírat. Budeme důležití. A v září nebo v říjnu si to rozbalíme.

Hned první den roku jsme se od dvou hlavních soků, Fialy a Babiše, dozvěděli, že jde o rok „rozhodnutí“ (Fiala), rok „zlomový“ (Babiš). Asi to oba borci berou vážně, ukázali nám první bonbón.

Nejen marketingem je však člověk živ. Babiš i Fiala měli čtyři roky času ukázat, co umí. Babiš předvedl, že mu záleží hlavně na důchodcích, přidával jim jako zběsilý. Možná proto, že je mu sedmdesát. I teď je mu trnem v oku posun odchodu do důchodu na 67 let, je to jedno z jeho silných témat. Vypadá to, že bojuje za dva a půl milionu důchodců. Paradoxně, těch se nová úprava vůbec netýká, ti už důchod berou. Ale na tom nic, jak se řekne důchod, třeba i ten budoucí, důchodci nastraží uši. To se ve volbách hodí.

Babišovi je evidentně jedno, jak hospodaří tento stát. Když mluví o budoucnosti a prosperitě, prvotně vždy myslí na to, jak oslovit co největší voličskou základnu. K tomu se hodí lecjaká floskule.

Fialovo vymlouvání

Co říct o Fialově vládnutí? První dva roky se vymlouval na Babiše. Tak je to správné, podle všech pouček. První polovinu funkčního období se vymlouvejte na své předchůdce. Ale co potom, co nabídnul? Chtěl zreformovat stát, ale zůstalo u slov. Ano, byl první z premiérů EU na Ukrajině. Chvályhodné, ale jak to posunulo zemi vpřed? Digitalizace nic, životní úroveň nic. Ekonomický růst nic. Lyžařská střediska jsou plná, nedá se do nich dostat. Lidé evidentně peníze mají. Ale kde je nějaký posun, zjednodušení procesů, daní. Vše pořád složité, nepřehledné.

Těžko se hledá, co připsat Fialovi k dobru. Angličtina od první třídy? To je v pořádku. Ale proč to trvalo tři roky? O stavebním řízení se raději nebavme, totální průšvih. Průhledná justice? Nestalo se. Blažek na prameni. Výstavba dálnic? Ano, tady to šlape. Osekání státu? Tak to vůbec, rakousko-uherský byrokratický systém funguje dál. Já úředník, ty nikdo.

Na jaře hospodář zaseje a na podzim sklízí. Co sklidíme po Fialovi? Těžké rozhodování mezi těmito dvěma, Babišem a Fialou. Vzletná hesla, silné výzvy. Jsou jako dvojčata.

Je tu snad nějaká alternativa, světýlko? Před minulými volbami to byli Piráti, ke kterým se upínali zejména mladí. Piráti chtěli změnit světový řád, slibů měli nejvíc ze všech. Dopadlo to fiaskem.

Mladí by měli rebelovat, tak je to v pořádku. Ale zkušenost má také svou hodnotu. Piráti propadli v krajských volbách, pro svoji neschopnost, lemplovství, a těžko od nich letos a do budoucna čekat něco víc. Co Motoristé? Také rebelové, v duchu „klausovského“ boje proti mainstreamu. Začali u spalovacích motorů. Fajn. Ale posunou se někam dál? Nejsou to Bártovy Věci veřejné 2.0? Volič kolem tohohle bonbónku ještě několikrát projde, bude ho okukovat.

Hodně se mluví o stánku Starostů, že prý tam mají něco dobrého. No jo, ale co to je? Nějaké tajemství, tajná pochutina? Rakušan se vylíhl před minulými volbami jako dráček z vajíčka, dobře se mrská. Přidal policistů i hasičům, hezky mluví, ve třídě je oblíbený. Ale co jsou ti Starostové vlastně zač? Do europarlamentu nominují Danuši Nerudovou, která není starosta. Miroslav Bárta do Senátu, to také není starosta. Jsou Starostové vůbec nějaká entita? Tahají nominanty jako králíky z klobouku. Dá se na ně vsadit?

Olezlé cukroví

A potom jsou tady překvapení v alobalu. Komunisté? Trošku olezlé cukroví. Socani? Podobně. Šmarda nemá šmrnc. Marian Jurečka si se svými post-bolševickými manýry u své základny vždy uklohní, co je potřeba. Stánek Markéty Pekarové Adamové, ještě že jsem si na něj vzpomněl, vypadá poněkud omšele. Bude nějaká nabídka?

Přestože máme volební rok, lidé žijí své životy, platí složenky a faktury, sledují, co politici říkají, dělají. Fialova vláda, ať se mu to líbí nebo ne, nechala lidi při energetické krizi ve štychu. Ve volbách se mu to vrátí. Ale než se tak stane, pojďme poslouchat devět měsíců vzletná slova o posouvání Česka vpřed.