Musk: USA potřebují novou politickou stranu

Spojené státy podle miliardáře Elona Muska potřebují novou politickou stranu. Měla by zastupovat zájmy 80 procent voličů, kteří patří do politického středu. Musk to řekl den poté, co na své sociální síti X uspořádal anketu, zda by nová strana měla smysl.

Musk v minulosti přispíval na kampaň politikům z Demokratické i Republikánské strany. Před třemi lety ovšem na sociální síti Twitter, kterou později koupil a přejmenoval na X, napsal, že bude volit Republikánskou stranu. Později své fanoušky vyzval, aby tak ve volbách do Kongresu učinili také.

Majitel automobilky Tesla, vesmírné společnosti SpaceX a sociální sítě X udržoval těsný vztah s nynějším prezidentem Donaldem Trumpem, kterého finančně podpořil v kampani. Po volbách pak Musk stanul v čele skupiny pro zefektivnění státní správy (DOGE). Postupně se však blízký vztah mezi oběma muži pokazil a začali se veřejně vzájemně napadat.