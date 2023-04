Fialova vláda je nejhorší od Nečasova kabinetu v roce 2013, ukázal průzkum

Vláda Petra Fialy (ODS) dostala nyní od obyvatel Česka nejhorší hodnocení od kabinetu Petra Nečase (ODS) v roce 2013. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM), prováděném letos od konce ledna do 20. března. Většina lidí je nespokojena s programem, činností i složením vlády a také s osobou předsedy kabinetu a tím, jak vláda komunikuje s veřejností.

Ve všech zmíněných aspektech si Fialův kabinet vysloužil horší hodnocení než předchozí dvě vlády Andreje Babiše (ANO), kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) a úřednická vláda Jiřího Rusnoka. Z nich první Babišova vláda i Rusnokův kabinet vládly, aniž se jim podařilo získat důvěru v Poslanecké sněmovně. Hůře byl naposledy hodnocen jen Nečasův kabinet v průzkumu z února 2013. Nečasova vláda se za zhruba tři roky svého fungování potýkala s rozsáhlými personálními změnami a skončila demisí v létě roku 2013 po policejní razii v sídle vlády.

Negativní hodnocení Fialovy vlády výrazně převažují nad pozitivními. Se složením vlády je například spokojeno pouze 24 procent účastníků průzkumu, kdežto nespokojeno 71 procent. Premiéra hodnotí negativně 64 procent lidí a pozitivně 32 procent. S činností vlády vyjadřuje nespokojenost 69 procent Čechů a spokojenost jen 27 procent. Komunikaci kabinetu s veřejností hodnotí negativně 66 procent dotázaných a pozitivně 30 procent. Nejmenší rozdíl mezi podíly kladných a záporných hodnocení je u programu vlády, se kterým je spokojeno 30 procent Čechů a nespokojeno 59 procent.

Ve srovnání s předchozím průzkumem, kdy lidé v srpnu a září 2021 hodnotili Babišovu vládu, se podíl nespokojených v jednotlivých oblastech zvýšil až o 15 procentních bodů. Nejméně se změnilo hodnocení předsedy vlády. V předchozím průzkumu bylo s tehdejším premiérem Babišem nespokojeno 62 procent lidí a v aktuálním průzkumu hodnotí Fialu negativně 64 procent dotázaných.

Spokojenost s vládou Petra Fialy ve všech aspektech klesá podle CVVM s rostoucím věkem, a naopak roste s příjmem domácnosti a hodnocením její životní úrovně. Z hlediska politické orientace jsou se současnou vládou spokojeni častěji lidé řadící se k pravici. Silnou nespokojenost s vládou projevují hlavně voliči opozičních hnutí ANO a SPD a také rozhodní nevoliči.

Průzkum provádělo CVVM od 31. ledna do 20. března. Zúčastnilo se ho 861 obyvatel Česka straších 15 let.