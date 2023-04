Politický diář Jany Havligerové: Jistoty premiéra Fialy a lidovecký věštec

Premiér Fiala poskytl tisku obsáhlý rozhovor k ekonomické situaci a počínání kabinetu. Předseda vlády a ODS v jedné osobě přitom prokázal, že jeho názory jsou pevné jako skála. Jeho strana, ministři, natož potom šéf rezortu financí chyby nedělají. Zrušení superhrubé mzdy, pro které ODS hlasovala spolu s ANO a SPD, bylo a je v pořádku, lidem zůstalo víc peněz v peněžence.

Zvyšovat daně se nebudou, ty přímé v žádném případě. Pokud jde o to, zda se ve vyšší sazbě DPH ocitne teplo, vodné a stočné, má premiér také jasno. Nepřipouští to a zároveň nevylučuje. Zkrátka a dobře, Fiala je přesvědčený, že „opatření jdou udělat, aby je lidé bez problémů akceptovali a nikoho to nebolelo. Naše opatření potlesk nevyvolají, ale uděláme je.“ Tak už si nestěžujte a uznejte, že udělat „opatření“ tak, aby to nikoho nebolelo a ještě se přitom netleskalo, je prostě fuška. Nějakou dobu to potrvá.

Ministerstvo financí mezitím oznámilo, že na příjmové straně letošního státního rozpočtu je chyba ve výši téměř 60 miliard korun. Stát počítal s tím, že na windfall tax vybere sto miliard, v reálu to ale bude jen 40,3 miliardy korun. Ministrovi Stanjurovi to nevadí, státní kasa by měla mít nižší výdaje na kompenzace vysokých cen energií. Na ty jsou příjmy z mimořádných zisků určeny. Klid, vůbec nic neděje.

Koaliční lidovce ale momentální vládní situace přeci jenom zneklidňuje. V tom, kdo za co může, ovšem mají jasno. Za nadstřelený odhad výběru mimořádné daně mohou úředníci – po Aleně Schillerové (ANO) zůstalo na ministerstvu financí spoustu neschopných lidí, resort potřebuje čistku, tvrdí europoslanec Zdechovský, donedávna místopředseda KDU –ČSL. A za úniky z vládních materiálů k ekonomickým reformám Piráti. Ti podle něj donášejí České televizi a měli by z vlády vypadnout. Až vám příště něco nebude jasné, obraťte se na Zdechovského. Ten ví na beton všechno. Určitě i to, co se teprve stane.

