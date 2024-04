Dalibor Martínek: Nejlepší reformou důchodů by bylo důchody zrušit

Jak to bylo se zamýšlenou schůzkou k důchodům na Hradě? Měli se tam setkat zástupci koalice a opozice, prezident Pavel chtěl naplnit svou vysněnou roli mediátora. Schůzka nebyla, Babišovi lidé do ní hodili vidle, nepřišli. Teď sledujeme různé mediální úniky, které mají ukázat, kdo zkazil debatu o důchodové reformě.

Zaprvé, vůbec se tu nebavíme o důchodové reformě. Bavíme se pouze o tom, že Andrej Babiš, budoucí vítěz voleb, si nechce pokazit očekávaný volební výsledek nějakou debatou o penzích. Penzisté jsou jeho klíčovou voličskou skupinou. Proč by je dráždil nějakou debatou o reformě.

Paradoxní je, že se potenciální penzijní reforma, tvořená na úřadu lidovce Mariana Jurečky, vůbec netýká současných důchodců. Týká se lidí, kteří někdy v budoucnosti do penze půjdou. Současní důchodci to ale nechápou. Při zaznění slova důchod je probere vnitřní kontrolka, a začne hlásit: Někdo nás chce připravit o peníze. Což je sice nesmysl, ale má to logický důsledek. V tématu penzí do voleb neudělá nikdo vůbec nic. Babiš nepřijde na Hrad ani do žádné jiné diskuse, bude se usmívat jako sluníčko, a téma důchodů oslyší. Kdyby měl něco dělat, třeba kdyby měl zvednout ruku pro zvýšení věku odchodu do důchodu, ruka by mu upadla.

Důchodců jsou dva a půl milionu. Kdo si je nakloní, nebo se s nimi aspoň nerozhádá, bude vítězem voleb. A bude to Babiš.

Babiš v tom má dobrou zkušenost. Penzisté mu už několikrát udělali dobré volební výsledky. To on vždy celkem zjištně bojoval za zvyšování důchodů, vzpomeňme jednorázový příspěvek pět tisíc korun v roce 2020. Babiš je apoštolem důchodců. Ostatně, už důchodcem sám je. A podle českého práva má i on, ač miliardář, nárok na státní penzi. Kvůli svému důchodu ale určitě současnou obstrukční politiku vůči vládním penzijním návrhům nedělá.

Finanční poradkyně Iva Flídrová: Na státní penzi již nelze spoléhat Money Vláda od letoška umožňuje lidem odepisovat si z daňového základu až 48 tisíc, pokud stejnou částku neprošustrují, ale pošlou ji na dlouhodobé investice. Takzvaný dlouhodobý investiční produkt má být jednou z cest, kterými si lidé zajistí další peníze do důchodu a nebudou jen spoléhat na státní penzi. „Demografický vývoj je jasný, spoléhat na státní důchod nebude do budoucna moudré,“ uvedla finanční poradkyně společnosti 4fin Iva Flídrová v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS. Stanislav Šulc Přečíst článek

Nejhorší je, že vládní návrhy na penzijní reformu jsou chabé. Neřeší situaci, že přibývá starých lidí a státní výdaje na ně se zvyšují. Takže Babiš se jim celkem v klidu může vysmívat a nechodit na Hrad. Zvyšování věku odchodu do důchodu, to je všechno, co současná vláda pod taktovkou ministra pro důchody Mariana Jurečky, lidovce, který už za rok vypadne ze sněmovny, vymyslela? To je málo.

Současná vláda nenašla žádnou odvahu udělat opravdovou reformu penzí.

Jak by taková opravdová reforma měla vypadat? V první řadě by Češi měli zapomenout na to, že se o ně pořád někdo bude starat. Hlavně stát. Už nežijeme v komunismu. Bylo by dobré mít vládu, která by našla odvahu lidem říct, že se mají na penzi chystat sami. A ne takovou, která se hrabe v marginálních parametrech a pak se hádá s opozicí. A jako malý školák potom fňuká, že opozice nepřišla na Hrad. To je ta naše současná.

A nebude dobré mít ani tu budoucí, Babišovu vládu, která si bude důchodce hýčkat na úkor veřejných financí. A nejde jen o finance. Jde o mravy, dobré chování, dobrý příklad, třeba pro děti. Každý se má snažit. Nejen natahovat ruku.

Dalibor Martínek: Jurečkovo laškování s důchody. Opravdová reforma nebude, všechny by bolela Názory Je celkem jisté, že Marian Jurečka, zemědělec z Přerovska, není ten pravý, který by měl v Česku udělat reformu důchodů. Nicméně to na něj tak nějak zbylo, když si vládní pětikoalice dělila židle. Logicky nemá ponětí, jak si s rostoucími výdaji na důchody poradit, tak vymýšlí všelijaké kličky a doufá, že za pár let celá agenda spadne na nějakého jiného nebožáka. Dalibor Martínek Přečíst článek

Silná vláda by mohla lidem sdělit, že by se měli začít starat sami o sebe. Spořit si na stáří, mít děti, které jim pomůžou. Máme tady stovky tisíc hypotékářů, kteří si díky své práci a úsilí zajistili vlastní bydlení, v současné hodnotě mnoha milionů korun. To je dobré důchodové zajištění. Na co tedy státní penzi. Nejlepší reformou důchodů by bylo zrušit důchody. Sociálně slabým by stát přispěl, od toho tady je. Ale neustále navyšovat příspěvky, důchody, lidem, kteří nepracují, a kteří by měli mít dávno vyděláno? Chce to víc odvahy.