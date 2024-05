Evropští lídři míří do Prahy na jednání o bezpečnosti. Dorazí i ukrajinský premiér Šmyhal

Na večerní schůzku k bezpečnostní spolupráci do Prahy dorazí i ukrajinský premiér Denys Šmyhal či zástupci Spojených států. Hlavním cílem pracovní večeře, která se odehraje v 19:00 v Kramářově vile, bude další zlepšení koordinace pomoci Ukrajině, řekl premiér Petr Fiala (ODS). Jednání se bude týkat muniční pomoci, protivzdušné obrany Ukrajiny či spolupráce v obranném průmyslu.

Reklama

Úřad vlády o víkendu oznámil, že pracovní večeře v Kramářově vile se zúčastní například polský prezident Andrzej Duda, předsedkyně dánské vlády Mette Frederiksenová, nizozemský premiér vlády Mark Rutte či lotyšská premiérka Evika Siliňová. Fiala dnes doplnil, že dorazí i Šmyhal, zastoupení budou mít i Spojené státy.

„Budeme se bavit o tom, jak v této kritické fázi, kterou prožívá Ukrajina při své obraně před ruskou agresí, můžeme pomoct, jak fungují iniciativy, které v tuto chvíli fungují,“ řekl Fiala. Účastnické země si chtějí vyměnit informace a cílem je posílení koordinace a pomoci Ukrajině, doplnil premiér.

Rychlá podpora Ukrajiny

Situace na frontě podle Fialy není jednoduchá a je nutné řešit co nejrychlejší podporu. Před večeří je podle Strakovy akademie v plánu společné prohlášení pro tisk. „Hlavní smysl schůzky není prohlášení, ale posunout ty věci dál a lépe se zkoordinovat,“ uvedl Fiala.

Politici budou v Praze hovořit i o české iniciativě na nákup munice pro Ukrajinu mimo členské státy unie, se kterým přišel Fiala na mimořádném summitu EU na počátku února. Do iniciativy se dosud zapojilo na 20 zemí z celého světa, které už přispívají nebo chtějí přispívat. „O podrobnostech mluvit nemohu. Platí, že první dodávky v rámci iniciativy přijdou na Ukrajinu v průběhu června, to je ta nejpodstatnější zpráva,“ řekl Fiala.

Sikorský: Polské jednotky v Kyjevě nevylučuji, Putin se nás musí bát Politika Polsko by podle ministra zahraničí Radoslawa Sikorského nemělo vyloučit vyslání svých vojáků na Ukrajinu. Šéf polské diplomacie to řekl v rozhovoru, který zveřejnila média. Sikorski neupřesnil, jakou roli by polští vojáci na Ukrajině měli zastávat, píše Reuters. Spojenci ze Severoatlantické aliance zemi napadené Ruskem dodávají zbraně a finanční pomoc, vyslání vojáků se ale zdržují. ČTK Přečíst článek