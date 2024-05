Sikorský: Polské jednotky v Kyjevě nevylučuji, Putin se nás musí bát

Polsko by podle ministra zahraničí Radoslawa Sikorského nemělo vyloučit vyslání svých vojáků na Ukrajinu. Šéf polské diplomacie to řekl v rozhovoru, který zveřejnila média. Sikorski neupřesnil, jakou roli by polští vojáci na Ukrajině měli zastávat, píše Reuters. Spojenci ze Severoatlantické aliance zemi napadené Ruskem dodávají zbraně a finanční pomoc, vyslání vojáků se ale zdržují.

Na otázku, zda je Polsko připravené vyslat vojáky na Ukrajinu, Sikorski reagoval: „Neměli bychom to vyloučit. Ať si Putin láme hlavu nad našimi záměry.“ Rozhovor s ministrem zveřejnil polský deník Gazeta Wyborcza, italský deník La Repubblica a španělský El País.

Téma vyslání vojáků na Ukrajinu otevřel už dříve francouzský prezident Emmanuel Macron na pařížské konferenci 26. února. Podobně jako nyní Sikorski tehdy uvedl, že vyslání západních vojáků na Ukrajinu by se nemělo vyloučit. Paříž později Macronovy výroky upřesnila s tím, že francouzští vojáci by na Ukrajině nebojovali, ale pouze pomáhali se specifickými úkoly. Evropské státy a NATO se podle německého kancléře Olafa Scholze na pařížské konferenci shodly, že na Ukrajinu vojáky nevyšlou.

Sikorski sám dříve označil přítomnost vojáků aliance na Ukrajině za „nemyslitelnou“.

V pondělí hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj oznámil podpis dohody, která francouzským vojenským instruktorům umožní navštěvovat výcviková centra na Ukrajině. Ukrajinské ministerstvo obrany později upřesnilo, že vyslání francouzských vojenských instruktorů „je stále předmětem jednání“. Západní země s výcvikem ukrajinských vojáků již pomáhají, ovšem pouze na svém území.

