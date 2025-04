Dotáhne Trump mír na Ukrajině? Jednání jsou v kritické fázi, uvedl

Americký prezident Donald Trump naznačil, že USA zastaví mírové rozhovory, pokud Rusko nebo Ukrajina budou příliš ztěžovat uzavření dohody, napsala agentura Reuters. Podle agentury AP šéf Bílého domu také prohlásil, že se jednání dostala do kritické fáze a také že s ním nikdo nemanipuluje, pokud jde o snahy konflikt ukončit. Válku rozpoutalo Rusko invazí na Ukrajinu v únoru 2022.

Trump podle Reuters novinářům sdělil, že se Spojené státy přestanou pokoušet ukončit válku na Ukrajině, pokud Moskva nebo Kyjev příliš ztíží zastavení konfliktu. Zároveň ale poznamenal, že nechce říct, že odchází od jednacího stolu a vyjádřil přesvědčení, že stále existuje slušná šance na ukončení konfliktu, poznamenala agentura.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio před odletem z Paříže uvedl, že Spojené státy ukončí úsilí zprostředkovat mír mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud během několika dní nebude jasné, že je možné válku zastavit. USA podle Rubia musí od Ruska i Ukrajiny vědět, že o mír stojí. „Jinak máme řadu dalších priorit,“ řekl.

Kyjev už s návrhem o příměří souhlasil

Kyjev již dříve bez podmínek souhlasil s americkým návrhem na celkové příměří. Moskva se takto jasně nevyjádřila, ale opakovaně uvedla, že s myšlenkou souhlasí, zároveň však požaduje řešit takzvané prvotní příčiny konfliktu. Hovoří také o zrušení některých západních sankcí před ukončením bojů. Ukrajina, která s příměřím předem souhlasila, zdůrazňuje, že budoucí mírová dohoda bude muset obsahovat bezpečnostní záruky pro případ dalšího ruského napadení.

Trump během prezidentské kampaně prohlásil, že by mohl ruského prezidenta Vladimira Putina a hlavu ukrajinského státu Volodymyra Zelenského donutit přestat bojovat do 24 hodin po svém opětovném nástupu do Oválné pracovny 20. ledna. USA později tuto lhůtu prodloužily do Trumpových prvních 100 dnů ve funkci, které se završí 30. dubna.

