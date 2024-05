Putin vyrazí do Číny. Se Si Ťin-pchingem má jednat o Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin navštíví ve čtvrtek a v pátek Čínu, kde se mimo jiné setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Podle agentur to oznámil Kreml a také čínské ministerstvo zahraničí. Státní návštěva bude Putinovou první zahraniční cestou poté, co minulý týden zahájil své páté funkční období v čele Ruska. Šéf Kremlu byl naposledy v Číně loni v říjnu.

Za nejdůležitější označil Putinův poradce Jurij Ušakov neformální schůzku obou hlav států, naplánovanou na čtvrteční večer, během které mají prezidenti jednat o Ukrajině. Po jednání mezi čtyřma očima má následovat neformální večeře, které se má podle agentur zúčastnit také kandidát na ministra obrany Andrej Belousov a jeho předchůdce, nyní tajemník bezpečnostní rady Sergej Šojgu, ministr zahraničí Sergej Lavrov a Ušakov. Jednasedmdesátiletý Putin a sedmdesátiletý Si budou podle Kremlu jednat také o spolupráci v energetice a ekonomice.

Putin navštíví kromě Pekingu také město Charbin v provincii Chej-lung-ťiang na severovýchodě země. „Zúčastní se tam slavnostního zahájení osmého rusko-čínského EXPO a čtvrtého rusko-čínského fóra o meziregionální spolupráci,“ uvedlo tiskové oddělení Kremlu podle státní agentury TASS.

Společně proti sankcím Západu

Rusko a Čína v poslední době upevnily obchodní i vojenské vztahy. Čína stejně jako Rusko čelí západním sankcím, i když v menší míře. Krátce před ruským vpádem na Ukrajinu v únoru 2022 ohlásily obě země během Putinovy návštěvy v Pekingu „neomezené“ vzájemné partnerství.

Peking, který je nyní nejvýznamnějším ruským spojencem, kritizuje protiruské sankce a odmítá ruskou invazi na Ukrajinu jednoznačně odsoudit. Zároveň těží z nižších cen za ropu a plyn, které už Rusko nemůže prodávat do Evropy v dřívějším rozsahu.

Naposledy se Putin se svým čínským protějškem setkal v říjnu loňského roku na okraj summitu k plánu takzvané nové Hedvábné stezky. Čínský prezident byl předtím v březnu na třídenní návštěvě v Moskvě.

Minulý týden se Si po pěti letech vypravil do Evropy, kde navštívil Francii, Maďarsko a Srbsko.

