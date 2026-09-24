CIA varuje Evropu. Rusko zřejmě chystá dronové útoky na Španělsko, Francii a Itálii
Americká CIA podle deníku El Mundo varovala několik evropských vlád před možností nových ruských dronových útoků, tentokrát zaměřených na země ve Středomoří. Mezi potenciálně ohroženými státy mají být Francie, Španělsko a Itálie, přičemž útoky by podle informací listu mohly přijít z moře pomocí dronů ukrytých v lodních kontejnerech. Varování přichází v době, kdy evropské vlády stále hlasitěji upozorňují na hybridní hrozby a posilují ochranu kritické infrastruktury.
Americká Ústřední zpravodajská služba podle deníku El Mundo varovala evropské státy, že Rusko může připravovat další dronové útoky na území Evropy, tentokrát se zaměřením na středomořské země. Upozornění se podle listu týká především Francie, Španělska a Itálie. Informace měla CIA předat evropským partnerům po srpnové cestě svého ředitele Johna Ratcliffa do Moskvy.
Podle zdroje blízkého litevskému ministerstvu obrany by případný útok mohl přijít z moře. Drony by mohly být ukryté v kontejneru na lodi a vypuštěné až poblíž cíle. „Není to vůbec složité,“ uvedl zdroj pro El Mundo. Podobný scénář už před rokem nastínil ukrajinský server Defense Express, podle něhož by Rusko mohlo k vypouštění bezpilotních letounů využít tankery ze své takzvané stínové flotily.
Výrok Roberta Fica o tom, že nechce zatáhnout Slovensko do války „kvůli nějakému článku pět“, vyvolal ostré reakce. Slovenský tisk v něm vidí zpochybnění závazků vůči NATO a do sporu se zapojil i český prezident Petr Pavel. Fico mezitím tvrdí, že Západ hledá záminky ke konfliktu s Ruskem.
Fico nechce do války „kvůli nějakému článku pět“. Slovenský tisk se do něj pustil
Politika
Výrok Roberta Fica o tom, že nechce zatáhnout Slovensko do války „kvůli nějakému článku pět“, vyvolal ostré reakce. Slovenský tisk v něm vidí zpochybnění závazků vůči NATO a do sporu se zapojil i český prezident Petr Pavel. Fico mezitím tvrdí, že Západ hledá záminky ke konfliktu s Ruskem.
Do hry vstupují i volby
El Mundo spojuje případné zaměření na Francii, Španělsko a Itálii také s politickým kalendářem. Ve všech třech zemích se mají v roce 2027 konat volby – ve Francii prezidentské, ve Španělsku a Itálii parlamentní. Podle deníku by útok mohl vyvolat ve společnosti strach a prohloubit únavu z války na Ukrajině, čehož by následně mohly využít radikální politické síly zastávající postoje bližší Moskvě.
Francouzský prezident Emmanuel Macron 18. září po jednání s kandidáty pro příští prezidentské volby uvedl, že ruská hybridní hrozba vůči Evropě a Francii zesílila. Nařídil proto posílit ochranu před hybridními útoky, včetně nových opatření na obranu kritické infrastruktury a objektů francouzského obranného průmyslu.
Britský analytik Keir Giles, který se specializuje na ruskou vojenskou strategii, zároveň upozorňuje, že větší vzdálenost od ruských hranic nemusí znamenat větší bezpečnost. „Cílem nemusí nutně být země v první linii. Cíl bude tam, kde je nejslabší místo Evropy,“ uvedl. Za zranitelné v tomto směru považuje například Španělsko nebo Británii, které podle něj nemají dostatečně silnou protivzdušnou obranu.
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Varování v Evropě přibývají
Informace El Mundo přicházejí v době, kdy v Evropě sílí obavy z možných ruských hybridních operací. Polský premiér Donald Tusk minulý týden informoval o varování tajných služeb před možnými útoky drony a raketami na státy podporující Ukrajinu.
Pozornost vzbudil také srpnový nález dronu s výbušninami na letišti v Lipsku. Německo z útoku na letiště Lipsko/Halle obvinilo Rusko, Moskva ale odpovědnost odmítá. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov následně uvedl, že tvrzení západních zemí o ruském podílu na incidentu jsou podle něj v podstatě začátkem skutečné války.
Ukrajina se od roku 2022 se západní pomocí brání ruské ozbrojené agresi. Vedle klasických bojů se ale stále více pozornosti přesouvá také k riziku hybridních operací mimo samotné bojiště. Právě na tento typ hrozby podle El Mundo nyní upozorňuje i americká CIA.