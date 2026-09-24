Šopov: Marketing se začíná dělit na dvě části: na komunikaci se zákazníkem a komunikaci s AI agenty
AI transformace probíhá v řadě firem. Oblast e-commerce patří mezi nejaktivnější odvětví, protože pracuje s velkým množstvím dat, a zároveň je pod silným tlakem na efektivitu i zákaznickou zkušenost. Není ale jediná. Podobně intenzivně dnes AI transformaci řeší banky, pojišťovny, telekomunikace, výroba nebo energetika, říká Tervel Šopov, AI & Data Partner Deloitte CE.
Deloitte spolupracuje s Tomášem Čuprem na implementaci řešení jeho startupu Duvo.ai. Co je v tomto případě rolí poradce, jak konkrétně spolupracujete? A co jsou výhody tohoto systému?
Naše role spočívá především v tom, aby technologie přinesla reálný byznysový přínos. Pomáháme identifikovat vhodné scénáře použití, upravit procesy tak, aby efektivně využívaly sílu umělé inteligence, pomáháme také integrovat řešení do stávajících systémů a správným způsobem měřit výsledky.
Výhodou podobných AI platforem je podle mě zejména rychlost nasazení, automatizace rutinních činností a schopnost škálovat některé procesy, aniž by bylo nutné navyšovat počet lidí. Díky tomu mohou firmy věnovat více času svým zákazníkům, produktům i vlastnímu růstu.
Vybrat oblečení, které padne, a neztrácet čas hledáním. Právě to Češky a Češi očekávají od umělé inteligence při nákupech módy, ukazuje průzkum pro Zalando. Pro obchodníky je ve hře méně vrácených zásilek i vyšší tržby. Amazon a Walmart už posouvají AI od doporučování zboží k asistentům, kteří pomáhají sestavit košík nebo hlídají cenu.
Džíny, které konečně sedí. Češi chtějí od AI správnou velikost, obchody vyšší tržby
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Vybrat oblečení, které padne, a neztrácet čas hledáním. Právě to Češky a Češi očekávají od umělé inteligence při nákupech módy, ukazuje průzkum pro Zalando. Pro obchodníky je ve hře méně vrácených zásilek i vyšší tržby. Amazon a Walmart už posouvají AI od doporučování zboží k asistentům, kteří pomáhají sestavit košík nebo hlídají cenu.
Co se týče e-commerce, co všechno umí AI uvnitř firmy změnit? A co znamená úspěšná návratnost? Je to něco jiného než možnost propustit back-office lidi?
Umělá inteligence už dnes prakticky zasahuje celý hodnotový řetězec e-commerce. Konkrétně lze AI velmi dobře uplatnit v marketingu a tvorbě obsahu, zákaznické podpoře, plánování zásob a logistiky, cenotvorbě, stejně tak se využívá i pro různá produktová doporučení nebo interní administrativu a reporting.
Je také důležité zmínit, že největší přínos AI většinou nevzniká snižováním počtu pracovníků. Úspěšná návratnost znamená, že firma roste rychleji, obslouží více zákazníků, zlepší zákaznickou zkušenost nebo zvládne odbavit větší objem práce, aniž by náklady rostly stejným tempem. V praxi často vidíme, že firmy volí spíše přesun lidí na hodnotnější činnosti než jejich nahrazování.
A pro zákazníky, jak bude vypadat nakupování za pár let? Co znamená agentické nakupování a jak si ho můžeme představit v praxi?
Agentické nakupování znamená, že část nákupního procesu převezme AI agent, který v podstatě jedná za zákazníka. Dnes vypadá proces tak, že zákazník hledá produkt, porovnává nabídky, čte recenze a následně dokončuje objednávku. V budoucnu může zadat pouze cíl, například: „Najdi mi nejlepší běžecké boty do čtyř tisíc korun a doruč je do pátku.“ AI agent provede průzkum trhu, porovná parametry, vyhodnotí preference uživatele a následně nákup doporučí nebo rovnou uskuteční. Nakupování se tak postupně přesune od procházení katalogů k zadávání záměrů a preferencí.
Pokud budou nakupovat agenti, jak budou vypadat e-shopy z hlediska vizuálu a marketingu? Asi nebude potřeba dělat hezké fotky a grafiku pro stroje?
Rozhodně si nemyslím, že by to znamenalo konec hezkých fotek či silných značek. Lidé budou dál nakupovat i rozhodovat. Vedle klasického e-shopu ale vzniká druhá vrstva určená pro AI agenty. Firmy budou muset poskytovat kvalitní produktová data, ceny produktů, jejich aktuální dostupnost a parametry ve strukturované podobě.
Marketing se proto začíná dělit na dvě části – na komunikaci se zákazníkem a komunikaci s AI agenty. Podobně jako dnes firmy optimalizují obsah pro vyhledávače, musí už také optimalizovat nabídku i pro AI asistenty a nákupní agenty.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Hodně firem nyní řeší AI transformaci. Není tam ale past v tom smyslu, že nyní zainvestujete ještě relativně draze do něčeho, co za půl roku, za rok bude na jeden klik? Jak toto dilema řeší manažeři v rámci své odpovědnosti? Lze toto rozhodnutí udělat bezpečně?
To je velmi reálné dilema, se kterým se dnes potýká řada manažerů. Smyslem AI transformace ale není investovat za každou cenu do vlastního vývoje. Většina firem dnes hledá rovnováhu mezi investicemi do vlastních řešení a využíváním technologií, u nichž lze očekávat rychlou komoditizaci. Čekání na „ideální okamžik“ však obvykle není nejlepší strategie, protože firmy mezitím mohou přicházet o zkušenosti a know-how.
V jakých případech by firmy měly stavět vlastní řešení a kde naopak nedělat vůbec nic a počkat si na hotový ‚software as a service‘?“
Vlastní řešení dává smysl převážně tehdy, pokud podporuje klíčovou konkurenční výhodu, kterou firma může nabídnout. Naopak ve všech případech, kde jde o běžné firemní procesy, které obdobně používá většina trhu, je rozumné využívat standardní produkty.
Z vaší zkušenosti je oblast e-commerce aktuálně největším klientem pro AI transformaci?
Oblast e-commerce patří mezi nejaktivnější odvětví, protože pracuje s velkým množstvím dat, a zároveň je pod silným tlakem na efektivitu i zákaznickou zkušenost. Není ale jediná. Podobně intenzivně dnes AI transformaci řeší banky, pojišťovny, telekomunikace, výroba nebo energetika. E-commerce je spíše jedním z prvních sektorů, kde jsou přínosy umělé inteligence rychle viditelné a relativně snadno měřitelné, což urychluje její adopci.
Aktuální kolo soutěže Visa Czech Top Shop 2026 přineslo trojici oceněných s velmi odlišným zaměřením. Nejlépe si vedla prodejna a muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích, následovaná prodejnou Melody v pražském OC Stromovka. Třetí místo patří prodejně Moje Kredenc v OC Flora v Praze.
Červencové kolo soutěže Visa Czech Top Shop ovládla prodejna a muzeum Olomouckých tvarůžků
Zprávy z firem
Aktuální kolo soutěže Visa Czech Top Shop 2026 přineslo trojici oceněných s velmi odlišným zaměřením. Nejlépe si vedla prodejna a muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích, následovaná prodejnou Melody v pražském OC Stromovka. Třetí místo patří prodejně Moje Kredenc v OC Flora v Praze.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.