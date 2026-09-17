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newstream.cz Politika „Připravte se na náročné měsíce.“ Tusk varuje před ruskými útoky na země NATO

„Připravte se na náročné měsíce.“ Tusk varuje před ruskými útoky na země NATO

Donald Tusk
ČTK
ČTK, fry
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Rusko podle polských tajných služeb připravuje hybridní útoky na země podporující Ukrajinu, včetně Polska. Premiér Donald Tusk varuje před drony a raketami i před snahou Moskvy oslabit odhodlání NATO. Za nejkritičtější období války označil nadcházející podzim a zimu.

Rusko podle informací tajných služeb připravuje hybridní útoky proti státům podporujícím Ukrajinu, včetně Polska. Využít při nich může drony i rakety. Polský premiér Donald Tusk před tím varoval poslance v Sejmu a vyzval veřejnost, aby se připravila na náročné měsíce. Nadcházející pozdní podzim a zimu označil za nejkritičtější období ruské války proti Ukrajině.

„Vlastností současné politiky se stala nepředvídatelnost,“ prohlásil Tusk při vystoupení v dolní komoře polského parlamentu. Poslance i obyvatele země vyzval, aby byli na možné zkoušky v příštích měsících psychicky připraveni.

Rusko čekají první parlamentní volby od začátku invaze na Ukrajinu

Putin chce ve volbách předvést silné Rusko. Realita je jinde a Rusové už to pocítili

Politika

V Rusku začínají parlamentní volby, jejichž výsledek zřejmě nebude tím nejzajímavějším. Pozornost se upírá spíš k tomu, kolik lidí přijde hlasovat a jak silnou podporu získá Putinovo Jednotné Rusko. Podle analýzy CNBC totiž Rusové stále citelněji narážejí na ekonomickou cenu války – růst se zadrhl, stát zvyšuje daně a rozpočet zůstává pod tlakem. Do toho sílí spekulace, že po volbách může přijít další mobilizace.

fry

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Útoky mají vypadat jako náhoda

Podle polského premiéra by Rusko mohlo své operace na území členských zemí NATO provádět tak, aby působily jako náhodné incidenty. Cílem má být oslabit odhodlání spojenců využít pravidla aliance v případě agrese proti některému z jejích členů.

Tusk také uvedl, že podle poznatků tajných služeb není Moskva ochotna vážně jednat o příměří, pokud by jeho součástí nebyla kapitulace Ukrajiny.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Napadená země se od té doby brání s pomocí západních spojenců. Polsko patří od začátku války k jejím podporovatelům a opakovaně upozorňuje na bezpečnostní hrozby, které podle Varšavy Rusko představuje.

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