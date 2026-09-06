Je to začátek války, komentoval Lavrov německá obvinění z útoku v Lipsku

Německý startup Isar Aerospace v sobotu vypustil svou první raketu do vesmíru ze základny v arktickém Norsku a přiblížil tak Evropu k tomu, aby satelitní starty nabízela z vlastního území.
Bezosádková raketa Spectrum byla prvním komerčním letem, který z kontinentální Evropy dosáhl oběžné dráhy — o podíl na rostoucím trhu vesmírných misí přitom stojí hned několik evropských zemí. „Jsme na oběžné dráze! A právě jsme napsali evropskou historii," napsala firma Isar na sociální síti X. Podle norské ministryně průmyslu a obchodu Cecilie Myrseth šlo o průlom pro evropský startovací průmysl, který kontinentu zajistí lepší přístup do vesmíru.
„Fakt, že teď dokážeme vypouštět satelity z Andøyi, posiluje norskou i evropskou bezpečnost v turbulentní době, ve které žijeme," uvedla Myrseth.
Evropa hledá autonomii
Německý kancléř Friedrich Merz navštívil startovací základnu Isaru v březnu, což podtrhuje snahu Evropy o větší samostatnost v době, kdy se globální řád, jehož dřívějším garantem byly Spojené státy, se za amerického prezidenta Donalda Trumpa proměňuje. Bezosádková raketa Spectrum, určená pro malé a středně velké náklady, odstartovala z arktického kosmodromu Andøya a podle Isaru s sebou nesla pět malých satelitů a jeden technologický experiment prováděný přímo za letu. Šlo o druhý start firmy — přišel 18 měsíců poté, co první raketa společnosti krátce po startu ze stejné základny spadla do moře a v ohnivém výbuchu explodovala. Nikdo tehdy nebyl zraněn.
Firma přesto březnový start v roce 2025 označila za úspěch, protože jejím vývojářům přinesl velké množství dat. Sobotní let měl podle bavorské firmy sloužit „jako kvalifikační mise vozidla i jako jeho první let s užitečným nákladem". Mezi globální hráče na trhu satelitních startů patří společnost SpaceX Elona Muska, která startuje ze Spojených států, a francouzská ArianeGroup — společný podnik Airbusu a Safranu, jenž využívá kosmodrom v jihoamerické Francouzské Guyaně.
SpaceX, firma pokrývající rakety, satelity i umělou inteligenci, v červnu vstoupila na burzu Nasdaq v rekordní primární veřejné nabídce akcií. Nejbližšími konkurenty norské základny jsou švédský kosmodrom Esrange a britský SaxaVord na skotských Shetlandských ostrovech — všechny tři projekty mají Evropě zajistit větší samostatnost ve vesmírných letech.
Isar minulý týden oznámil, že od Evropské kosmické agentury získal přibližně 200 milionů eur (asi 232 milionů dolarů) na financování vývoje nových raket a rozšíření testovací a startovací infrastruktury. Německá firma zároveň buduje druhou startovací základnu v Kanadě.
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