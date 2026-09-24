Další rána pro Trumpa. Aukce dluhopisů dopadla bídně, USA si půjčují stále dráž
Americká vláda musí investorům za pětiletý dluh platit nejvyšší úrok za téměř dvacet let a poslední aukce ukázala, že zájem o její dluhopisy slábne. USA se tak zadlužují za stále dražší peníze, což může držet vysoko nejen výnosy státních bondů, ale nepřímo i sazby hypoték, firemních úvěrů a cenu kapitálu po celém světě, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Americká vláda platí na svém pětiletém dluhu poprvé po takřka dvaceti letech úrok přes 5 procent. Bezprostředním důvodem je včerejší mizerná aukce právě pětiletých dluhopisů. Zvažovaný zákaz vývozu nafty z USA ale snížení výnosů nepomáhá, neboť se po prvotní úlevě projeví inflačně i v USA. (Rafinerie nevyrábějí pouze naftu. Pokud ji kvůli zákazu nebudou mít kam vyvážet a začnou narážet na skladovací kapacity, mohou omezit zpracování ropy, včetně toho za účelem výroby nafty. Pak by v USA paradoxně mohl zdražit vedle nafty také benzín či letecké palivo.)
Co se při té aukci vlastně stalo?
Jednoduše: americké ministerstvo financí chtělo prodat nové pětileté dluhopisy za 70 miliard dolarů, ale investoři je nechtěli za původně očekávaný úrok. Aby je stát udal, musel nabídnout vyšší výnos. To je pro americké financování nepříjemný signál.
Výsledek aukce byl 5,033 procenta, zatímco těsně před aukcí trh čekal zhruba 5,002 procenta. Rozdíl 3,1 bazického bodu se označuje jako „tail“. U státních dluhopisů je to poměrně výrazný rozdíl: trh v podstatě řekl Washingtonu: „Za pět procent nám to nestačí, chceme ještě o něco víc.“
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Názory
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Nejde jen o jeden nepovedený prodej
Tak vysoký výnos jako včera nemusel Washington na pětiletém dluhu nabídnout od roku 2006. V posledních dvaceti letech dokázal vždy všechny pětileté dluhopisy udat za nižší úrok. Přitom to včera byla už jedenáctá aukce pětiletých dluhopisů v řadě, která dopadla hůře, než trh těsně před ní čekal. Nejde tedy jen o jeden nepovedený prodej. Varovný je také údaj, že primární dealeři, tedy velké banky a obchodníci, kteří mají povinnost pomáhat americké dluhopisy absorbovat, museli vzít 15,8 procenta emise, nejvíce za dva roky. Laicky: skuteční koncoví investoři neměli dostatečný zájem, takže větší část zboží zůstala velkoobchodníkům.
Trh na mizernou aukci zareagoval okamžitě. Výnos pětiletého dluhopisu se dostal nad 5 procent, poprvé od roku 2007. Když výnos roste, cena již vydaných dluhopisů klesá. To proto, že starší dluhopis má pevně daný kupon. Takže když nově vydávané dluhopisy začnou nabízet vyšší výnos, ten starý musí zlevnit, aby byl pro investora stejně atraktivní (je to jako s nemovitostmi při zafixovaném nájmu: pokud se objeví nová, srovnatelná, ale s vyšším nájemním výnosem, cena té starší klesne, aby udržela konkurenční nájemní výnos).
Sečteno, podtrženo, USA se zadlužují za stále dražší peníze. Pokud investoři začnou vyžadovat vyšší úrok i při dalších aukcích, může to držet vysoko nejen výnosy amerických státních dluhopisů, ale nepřímo také sazby hypoték, firemních úvěrů a cenu kapitálu po celém světě, včetně Česka.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.