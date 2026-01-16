Česko hodlá obnovit diplomatické vztahy s Venezuelou, zvažuje návrat do Caracasu
Česká republika je připravena obnovit diplomatické vztahy s Venezuelou a jednat o návratu stálého diplomatického zastoupení do Caracasu. Vláda po nedávných politických změnách v zemi považuje Venezuelu za důležitou nejen z hlediska zahraniční politiky, ale také jako perspektivní trh pro české exportéry.
Česko je připraveno zahájit obnovu diplomatických vztahů s Venezuelou a zvažuje návrat stálé diplomatické přítomnosti v Caracasu. V Poslanecké sněmovně to uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Premiér Andrej Babiš (ANO) dodal, že po změnách ve Venezuele považuje česká vláda tuto jihoamerickou zemi za velmi důležitou i z ekonomického hlediska.
„Společně jsme se domluvili, že Česká republika bude ve Venezuele znovu přítomna a uděláme vše pro to, abychom tam co nejrychleji měli vlastní zastoupení,“ uvedl Babiš. Česká republika v současnosti v zemi nemá ani velvyslanectví, ani konzulát, nejbližší zastupitelský úřad působí v Kolumbii.
Podle ministra Macinky Česká republika stále vlastní budovu bývalého zastupitelského úřadu v Caracasu. „Není v nejlepším stavu, protože jsme tam řadu let nepůsobili. Nejprve musíme zjistit její technický stav, ale určitě tam je na co navazovat,“ řekl. Česká diplomacie podle něj signalizovala připravenost obnovit demokratické vztahy také prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové při jednáních o propuštění českého občana Jana Darmovzala, který byl od září 2024 do dnešního dne vězněn ve Venezuele.
Benzín byl letos 5. ledna o 14 haléřů na litr levnější než na Silvestra 2025, nafta pak o 12 haléřů. Pohonné hmoty tedy dále zlevňují i letos, navzdory napjaté situaci kolem Venezuely a její ropy. V příštím týdnu by pohonné hmoty v ČR měly zlevnit dále, o 30 haléřů na litr v případě benzínu a o 15 haléřů na litr v případě nafty. Pokles cen nafty je slabší kvůli chladnému počasí, jež zvyšuje poptávku po topné naftě, což se pak projevuje i slabšími pokles cen nafty motorové.
Lukáš Kovanda: Trumpův venezuelský zásah by mohl ještě více zlevnit pohonné hmoty v Česku
Názory
Benzín byl letos 5. ledna o 14 haléřů na litr levnější než na Silvestra 2025, nafta pak o 12 haléřů. Pohonné hmoty tedy dále zlevňují i letos, navzdory napjaté situaci kolem Venezuely a její ropy. V příštím týdnu by pohonné hmoty v ČR měly zlevnit dále, o 30 haléřů na litr v případě benzínu a o 15 haléřů na litr v případě nafty. Pokles cen nafty je slabší kvůli chladnému počasí, jež zvyšuje poptávku po topné naftě, což se pak projevuje i slabšími pokles cen nafty motorové.
Rodríguezová se ujala funkce prozatímní prezidentky poté, co americké komando na začátku ledna při vojenském zásahu uneslo autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku do Spojených států. Washington nyní po Rodríguezové, dosavadní viceprezidentce, požaduje spolupráci, jinak hrozí dalším vojenským zásahem.
Česká republika uzavřela své velvyslanectví ve Venezuele na konci ledna 2011. Rozhodla o tom tehdejší vláda premiéra Petra Nečase (ODS) v rámci úsporných opatření, kdy byly zrušeny také ambasády v Kongu, Keni, Jemenu a Kostarice. Zastupování českých zájmů ve Venezuele od té doby zajišťuje velvyslanec se sídlem v Kolumbii.
Venezuelská opoziční politička a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová předala americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi medaili spojenou s tímto prestižním oceněním. Podle agentury Reuters tak chtěla vyjádřit uznání za jeho postoj k Venezuele a zároveň si zajistit vliv na budoucí americkou politiku vůči této zemi. Nobelův výbor však zdůrazňuje, že samotnou cenu převést nelze.
Trump převzal nobelovskou medaili od venezuelské političky. Laureátkou ale zůstává Machadová
Leaders
Venezuelská opoziční politička a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová předala americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi medaili spojenou s tímto prestižním oceněním. Podle agentury Reuters tak chtěla vyjádřit uznání za jeho postoj k Venezuele a zároveň si zajistit vliv na budoucí americkou politiku vůči této zemi. Nobelův výbor však zdůrazňuje, že samotnou cenu převést nelze.