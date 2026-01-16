Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Politika Česko hodlá obnovit diplomatické vztahy s Venezuelou, zvažuje návrat do Caracasu

Česko hodlá obnovit diplomatické vztahy s Venezuelou, zvažuje návrat do Caracasu

USA ve Venezuele zkouší novou strategii, s Čínou a Ruskem si dělí vliv
ČTK
ČTK
ČTK

Česká republika je připravena obnovit diplomatické vztahy s Venezuelou a jednat o návratu stálého diplomatického zastoupení do Caracasu. Vláda po nedávných politických změnách v zemi považuje Venezuelu za důležitou nejen z hlediska zahraniční politiky, ale také jako perspektivní trh pro české exportéry.

Česko je připraveno zahájit obnovu diplomatických vztahů s Venezuelou a zvažuje návrat stálé diplomatické přítomnosti v Caracasu. V Poslanecké sněmovně to uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Premiér Andrej Babiš (ANO) dodal, že po změnách ve Venezuele považuje česká vláda tuto jihoamerickou zemi za velmi důležitou i z ekonomického hlediska.

„Společně jsme se domluvili, že Česká republika bude ve Venezuele znovu přítomna a uděláme vše pro to, abychom tam co nejrychleji měli vlastní zastoupení,“ uvedl Babiš. Česká republika v současnosti v zemi nemá ani velvyslanectví, ani konzulát, nejbližší zastupitelský úřad působí v Kolumbii.

Podle ministra Macinky Česká republika stále vlastní budovu bývalého zastupitelského úřadu v Caracasu. „Není v nejlepším stavu, protože jsme tam řadu let nepůsobili. Nejprve musíme zjistit její technický stav, ale určitě tam je na co navazovat,“ řekl. Česká diplomacie podle něj signalizovala připravenost obnovit demokratické vztahy také prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové při jednáních o propuštění českého občana Jana Darmovzala, který byl od září 2024 do dnešního dne vězněn ve Venezuele.

Rodríguezová se ujala funkce prozatímní prezidentky poté, co americké komando na začátku ledna při vojenském zásahu uneslo autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku do Spojených států. Washington nyní po Rodríguezové, dosavadní viceprezidentce, požaduje spolupráci, jinak hrozí dalším vojenským zásahem.

Česká republika uzavřela své velvyslanectví ve Venezuele na konci ledna 2011. Rozhodla o tom tehdejší vláda premiéra Petra Nečase (ODS) v rámci úsporných opatření, kdy byly zrušeny také ambasády v Kongu, Keni, Jemenu a Kostarice. Zastupování českých zájmů ve Venezuele od té doby zajišťuje velvyslanec se sídlem v Kolumbii.

Trump převzal nobelovskou medaili od venezuelské političky. Laureátkou ale zůstává Machadová

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Venezuelská opoziční politička a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová předala americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi medaili spojenou s tímto prestižním oceněním. Podle agentury Reuters tak chtěla vyjádřit uznání za jeho postoj k Venezuele a zároveň si zajistit vliv na budoucí americkou politiku vůči této zemi. Nobelův výbor však zdůrazňuje, že samotnou cenu převést nelze.

Venezuelská opoziční politička María Corina Machadová, která je laureátkou Nobelovy ceny za mír, předala po čtvrtečním setkání v Bílém domě americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zlatou medaili, jež je s oceněním spojena. Trump gesto ocenil a na své sociální síti Truth Social Machadové veřejně poděkoval. Představitel Bílého domu podle agentury Reuters potvrdil, že prezident si medaili hodlá ponechat.

Podle Reuters se Machadová tímto krokem snaží posílit svou pozici a získat vliv na to, jak bude Trump po lednovém únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkou armádou formovat další politický vývoj v zemi. Trump přitom v minulosti o Machadové prohlásil, že je sice „milá“, ale nemá ve Venezuele dostatečnou podporu pro zajištění stability. Naopak vyjádřil podporu viceprezidentce Delcy Rodríguezové, blízké spolupracovnici Madura.

Machadová nejprve novinářům sdělila, že Trumpovi Nobelovu cenu nabídla, ale neupřesnila, zda ji přijal. Krátce nato však Trump na Truth Social napsal: „María mi předala svou Nobelovu cenu míru za práci, kterou jsem odvedl. Jak nádherné gesto vzájemného respektu. Děkuji, María!“

Opoziční politička uvedla, že darem chtěla ocenit Trumpovo odhodlání bojovat za svobodu venezuelského lidu. Nobelovu cenu za mír obdržela loni, a to navzdory opakovaným veřejným výrokům samotného Trumpa, že by si ocenění zasloužil on. Po říjnovém rozhodnutí norského Nobelova výboru tehdy neskrýval své rozhořčení.

Ve středečním rozhovoru s Reuters Trump na dotaz, zda by chtěl, aby mu Machadová cenu odevzdala, odpověděl: „Ne, to jsem neřekl. Nobelovu cenu za mír získala ona.“

Norský Nobelův institut i Nobelův výbor nicméně už dříve připomněly, že Nobelovu cenu nelze převést na jinou osobu, sdílet ani odejmout a že rozhodnutí o jejím udělení je konečné. Nobelovo mírové centrum k tomu dodalo, že zatímco medaile může změnit majitele, titul laureáta Nobelovy ceny za mír zůstává výhradně oceněnému.

Babišova vláda získala důvěru Sněmovny po rekordně dlouhé debatě

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) bude vládnout s důvěrou Sněmovny. Poslanci rozhodli o jejím vyslovení po více než 100 dnech od voleb loni v říjnu. Hlasování předcházela debata, která trvala celkem zhruba 26 hodin čistého času. Byla dosud nejdelší. Nynější jednání o důvěře kabinetu se odehrálo ve třech jednacích dnech. Poslanecká schůze bude pokračovat v pátek.

Premiér Babiš na následné tiskové konferenci ocenil, že vláda získala hlasy všech 108 koaličních poslanců. Připustil, že některá vystoupení opozice nebyla přátelská a zazněly v nich urážky. Babiš ještě v úterý musel přesvědčovat klub koaliční SPD, jehož člen Jaroslav Foldyna měl problém s podporou vlády kvůli muniční iniciativě. Babiš dnes řekl, že jednání bylo přátelské a odehrálo se v klidu.

Podle expremiéra a předsedy ODS Petra Fialy nemohl ani největší optimista očekávat, že by vláda důvěru nezískala. Na tiskové konferenci po jednání Sněmovny řekl, že zástupci opozice svědomitě a důkladně ukazovali na rizika, která jsou s vládou spojena. Předseda klubu ODS Marek Benda dodal, že délku jednání určilo hlavně vystupování členů vlády, kteří hovořili v úterý s přednostními právy.

V dolní komoře podpořilo vládu podle oznámených výsledků všech 108 poslanců trojice koaličních stran, tedy ANO, SPD a Motoristů. Proti kabinetu se vyslovilo 91 přítomných zákonodárců z opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Nehlasovala poslankyně STAN Barbora Urbanová, která se ze sněmovního jednání omluvila ze zdravotních důvodů.

Poslanci hlasovali po jménech podle abecedy od Moniky Brzeskové (KDU-ČSL), kterou určil los jako první v pořadí. Dnešní hlasování poslanců o důvěře Babišovu kabinetu se uskutečnilo 103. den od sněmovních voleb. Před čtyřmi lety vyslovila Sněmovna důvěru tehdejší koaliční vládě Petra Fialy (ODS) 96. den od voleb do dolní komory.

Babišova vláda není kompletní a má aktuálně 15 členů, o dva méně než někdejší kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 po odchodu Pirátů. S pirátskými ministry byl 18členný.

Členů současné vlády za ANO je devět, za SPD tři a za Motoristy rovněž tři v souvislosti s tím, že prezident Petr Pavel nechce jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Ministerstvo provizorně vede ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka.

Lidovec Marian Jurečka neprosadil usnesení, v němž by Sněmovna vyjádřila nespokojenost s postupem vlády při vytvoření pozice vládního zmocněnce pro Green Deal a klima a Turkovým jmenování do této funkce. Dolní komora odmítla i další části Jurečkova návrhu včetně toho, v němž by uvedla, že pozice vládních zmocněnců nemají být politickou nebo stranickou trafikou.

Fiala se na tiskové konferenci po hlasování vymezil proti úterním informacím serveru Novinky.cz, podle nichž koalice prověřuje možnou trestněprávní odpovědnost bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Důvodem mají být státní rozpočty, které předložil. Považuje to za něco, co je, jak řekl, absolutně za čarou všeho možného i předpokládatelného. "Politika nemá a nesmí být občanskou válkou, kde se moc zneužívá ke kriminalizaci politických soupeřů," varoval Fiala.

