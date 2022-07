Česko chce nahradit gripeny americkými stroji F-35 Lightning. Má jít o vůbec nejdražší armádní nákup

České vojenské letectvo by mělo být v budoucnu vyzbrojeno americkými bojovými letouny F-35 Lightning. Ministerstvo obrany zahájí s USA jednání o jejich pořízení, oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Obrana chce pořídit 24 těchto strojů, nahradit by měly švédské gripeny.

Vláda se rozhodla pořídit americké stíhačky na základě vojenského doporučení armády, řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Jednat s americkou stranou bude do října 2023, pokud by se dohody nepodařilo dosáhnout, jsou i další způsoby řešení. Armáda nyní disponuje 14 švédskými gripeny, na jejich využívání má Česká republika smlouvu až do roku 2027. Poté může využít dvouletou opci.

Ministerstvo obrany chce pořídit 24 bojových letounů F-35 Lightning. Podle dřívějších odhadů expertů bude hodnota zakázky ve vyšších desítkách miliard korun, půjde tak nejspíš o nejdražší armádní nákup moderní historie.

Ministryně Černochová sestaví meziresortní tým se zastoupením ministerstev financí, průmyslu a obchodu, zahraničí, armády a vlády. „Vyjednávání povedeme v tomto formátu a na konci října 2023, pevně věřím, že budu moci dát do vlády nějaké další rozhodnutí,” dodala šéfka rezortu obrany.

O výběru amerických letadel se spekulovalo delší dobu. Se svou nabídkou nedávno přišlo i Švédsko. Jeho velvyslanec Fredrik Jörgensen řekl, že Švédsko chce české armádě nabídnout bezplatný převod nyní používaných stíhacích letounů Gripen, možnost jejich modernizace a zároveň nákupu nejmodernější verze Gripen E. Ministerstvo obrany oznámení překvapilo, podle jeho vyjádření Česká republika oficiální nabídku nedostala.

Bez ohledu na výběr letounů se podle Černochové a náčelníka generálního štábu Karla Řehky bude muset modernizovat infrastruktura, například základna v Čáslavi. „I v rámci naší mobility, našich schopností máme za povinnost zajistit plochy pro to, aby tady letouny mohly přistávat,” řekla ministryně s tím, že v budoucnu by letounů F-35 mohly v Evropě létat stovky.

Výhodou gripenů byl levný provoz

„Museli bychom, i pokud bychom měli jiné stroje, infrastrukturu modernizovat a prakticky stavět nové dráhy. Technologie jde dopředu, do té infrastruktury se dlouhodobě neinvestovalo,” dodala.

F-35 Lightning II bývá označován za nejmodernější sériově vyráběný stíhací letoun s potenciálem životnosti 30 až 40 let. Jde o letoun s technologií stealth, která má za cíl maximálně omezit jeho zjistitelnost radarem. Odborníci oceňují jeho přístrojové vybavení, díky kterému získává přehled o dění na bojišti a může komunikovat a spolupracovat se spřátelenou technikou.

Nevýhodou jsou například oproti gripenům vysoké náklady na provoz. Gripeny v české armádě létají od roku 2005, Česko si je od Švédska pronajímá. Rozhodování o nových stíhacích letounech tehdy doprovázela podezření na korupci. Čeští stíhači mají k dispozici 12 jednomístných a dvě dvoumístná letadla. Nasazeni s nimi několikrát byli i při ochraně vzdušného prostoru spojenců na Islandu a v Pobaltí.