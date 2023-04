Svět přezbrojuje, výrobce stíhaček F-35 nestíhá. Zájem mají i Češi

Americká zbrojovka Lockheed Martin v prvním čtvrtletí mírně zvýšila tržby navzdory problémům s nedostatkem součástek a pracovních sil. Těžila z růstu poptávky ve Spojených státech i v zahraničí, za kterým stojí zvýšené geopolitické napětí. Čtvrtletní výsledky překonaly očekávání analytiků a cena akcií podniku se po jejich zveřejnění vyšplhala na rekordní maximum, napsala agentura Reuters.

Tržby společnosti se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšily o zhruba jedno procento na 15,13 miliardy dolarů (zhruba 323 miliard korun), zatímco analytici je odhadovali na 15,03 miliardy dolarů. Firma v důsledku napětí v Evropě, v Jihočínském moři a v indicko-pacifickém regionu zaznamenala nárůst zakázek na letouny F-35, rakety a další vojenské vybavení.

Nákup stíhaček F-35 zvažuje i Česko

Čistý zisk společnosti Lockheed Martin v prvním čtvrtletí mírně klesl na 1,69 miliardy dolarů (zhruba 36 miliard korun) z 1,73 miliardy dolarů před rokem. V přepočtu na akcii dosáhl 6,61 dolaru. Překonal tak očekávání analytiků, kteří jej odhadovali na 6,06 dolaru na akcii, píše Reuters.

O koupi letounů F-35 nyní uvažuje také česká vláda. Zástupci českého ministerstva obrany a ministerstev průmyslu a dopravy tento měsíc o podmínkách jejich možného pořízení jednali ve Spojených státech. Česko zvažuje, zda z USA koupí 24 moderních strojů F-35. Čas na vyjednávání podmínek případného obchodu má ministryně obrany Jana Černochová do října.

