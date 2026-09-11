Češi se přou o Evropu. Voliči vlády chtějí slabší EU
Česko je v otázce budoucnosti Evropské unie rozdělené téměř napůl. Silnou Evropu podporuje 39 procent lidí, skoro třetina by naopak chtěla slabší unii a návrat části pravomocí státům. Rozdíl přitom přesně kopíruje domácí politickou scénu: voliči ANO, SPD a Motoristů tíhnou ke slabší EU, zatímco příznivci opozice chtějí Evropu silnější.
Silnou Evropu podporuje podle výsledků průzkumu agentury Median 39 procent Čechů, naopak 29 procent preferuje slabší EU. Dalších 16 procent má nekonzistentní názor, přálo by si slabší integraci, ale silnou EU navenek. Zbývajících 16 procent neví. Názor na roli Evropy představuje podle agentury významnou vnitropolitickou agendu a jednu z hlavních linií střetu mezi vládní koalicí a opozicí. Voliči vládní koalice ANO, Motoristů a SPD inklinují ke slabší EU, voliči opozice upřednostňují silnou unii.
Agentura udělala průzkum pomocí on-line dotazování letos v květnu a červnu mezi 1100 respondenty staršími 18 let. Podpora silné Evropy je podle zjištění ve společnosti výrazná, ale není většinová ani dominantní. Převažují odpůrci tohoto směřování a lidé s nevyhraněným postojem. Nerozhodnost a malý přehled o unijní problematice jsou podle agentury spojeny s neúčastí ve volbách.
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V průzkumu 36 procent dotázaných odpovědělo, že si přeje vrátit pravomoci zpět národním státům, pětina se vyslovila pro zachování současného modelu, 13 procent by si přálo dobrovolnou spolupráci členských států a každý desátý se vyslovil pro hlubší integraci s jednou společnou vládou. Zbývající část respondentů neví.
Voliče dnešních vládních stran charakterizuje podpora slabší a méně integrované Evropy. U voličů ANO a Motoristů je to kolem 44 procent, u SPD dosahuje preference slabé unie 65,6 procenta voličů. Silnou EU si přeje 19,1 procenta voličů ANO, 13,3 procenta voličů Motoristů a u SPD to je 4,2 procenta.
Jakou EU chtějí voliči stran?
U voličů SPOLU, STAN a Pirátů jasně převažuje silná Unie. Voliči SPD, ANO a Motoristů častěji preferují slabší EU.
|Strana / uskupení
|Silná EU
|Slabá EU
|Nekonzistentní názor
|Neví
|ANO
|19,1 %
|43,6 %
|20,1 %
|17,2 %
|SPD
|4,2 %
|65,6 %
|21,9 %
|8,3 %
|Motoristé
|13,3 %
|44,4 %
|33,3 %
|8,9 %
|SPOLU
|74,2 %
|6,5 %
|14,0 %
|5,4 %
|STAN
|72,4 %
|7,6 %
|10,5 %
|9,5 %
|Piráti
|75,0 %
|5,0 %
|8,3 %
|11,7 %
|Nevolili
|28,0 %
|26,0 %
|18,0 %
|28,0 %
Naopak mezi voliči Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), STAN a Pirátů dosahuje podpora silné unie 72,4 až 75 procent, opačný názor zastává pět až 7,6 procenta dotázaných voličů těchto stran.
Stejně se v tomto ohledu odráží i to, koho respondenti upřednostňovali v poslední prezidentské volbě. Tři pětiny podporovatelů Petra Pavla by si přály silnou unii a 12,4 procenta slabou. U Andreje Babiše (ANO) převažují ti, kteří by chtěli slabší unii, a to 54 procent dotázaných, zatímco 12,2 procenta podporovatelů Babiše podporuje také silnou EU.
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