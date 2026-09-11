Cesta do Číny padá. Zůna zůstane doma kvůli rozpočtu, místo něj jede „pracovník ministerstva“
Ministr obrany Jaromír Zůna nakonec do Číny neodletí. Kvůli závěrečným jednáním o státním rozpočtu zůstane v Česku a má připravit detailnější rozbor výdajů svého resortu. Cesta přitom čelila kritice opozice i kvůli tomu, že měla následovat krátce po návštěvě Tomia Okamury. Zůna novinářům na Olomoucku řekl, že do Číny nepojede kvůli tomu, aby se v ČR mohl věnovat důležitým pracovním úkolům. Zmínil finální přípravu státního rozpočtu na příští rok, jednání sněmovních výborů či koncepci Armády ČR.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) nakonec v polovině září na mezinárodní bezpečnostní a obrannou konferenci do Číny nepojede. Zůstane v Česku, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok, řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Místo ministra do Číny odcestuje pracovník ministerstva.
Zůna má do pondělního jednání koalice o rozpočtu připravit podrobnější rozbor některých částí obranného rozpočtu, dodal Okamura.
„Velmi úzce (koncepce) souvisí s vyjednáváním o rozpočtu a plánovanými výdaji na akvizice. Jsou to spojené nádoby,“ podotkl Zůna. Ministr měl na konferenci do Číny odjet na základě pozvání. „Bylo to projednáváno i v rámci koalice,“ řekl Zůna, podle kterého konference byla na seznamu plánovaných cest.
Kritika opozice
Opozice kritizovala, že plánovaná cesta ministra obrany koliduje s termínem jednání sněmovního výboru pro obranu, kde se má řešit rozpočet i modernizace armády. Opozičním poslancům vadilo také to, že ministr míří právě do Číny, kterou nedávno navštívil i Okamura. Šéf výboru Josef Flek (STAN) uvedl, že dvě cesty vysokých českých představitelů do Číny v krátké době by mohly vzbudit pozornost i mezi spojenci v NATO. Cestu označil za bezpečnostní riziko.
Česká dopravní infrastruktura by měla v příštím roce získat výraznou finanční injekci. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury počítá s výdaji 183,1 miliardy korun, meziročně o téměř 14 miliard více. Peníze mají směřovat především do výstavby dálnic a modernizace železnic.
Doprava dostane rekordní balík. Stát chce příští rok investovat 183 miliard
Money
Česká dopravní infrastruktura by měla v příštím roce získat výraznou finanční injekci. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury počítá s výdaji 183,1 miliardy korun, meziročně o téměř 14 miliard více. Peníze mají směřovat především do výstavby dálnic a modernizace železnic.
Koalice chce o rozpočtu hlasovat na vládě 21. září. SPD a Motoristé mají výhrady k původně navrhovanému schodku 389 miliard korun. Okamura Zůnovi řekl, že by kvůli jednání o rozpočtu měl zůstat v Česku. „Já potřebuju, aby teďka nebyl nikdo 12 hodin v letadle, ale abychom se mohli obratem scházet a komunikovat, kdyby se tam objevily nějaké možnosti někde na nějakém resortu,“ uvedl.
Šéf SPD požádal ministry o analýzu některých velkých rozpočtových kapitol, což se týká i obrany. Nejprve si chce Zůnovy podklady prostudovat sám, koalice by pak měla o rozpočtu jednat v pondělí ve 14:00.
„Teď žádné závěry nejsou,“ uvedl Okamura k možným změnám v rozpočtu.
Lidovci oznámili, že chtějí ve Sněmovně vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Přestože tento pokus, pokud by se uskutečnil, patrně nedopadne, je důležité takové pokusy dělat. A to hned ze dvou důvodů – věcného, ale i marketingového.
Dalibor Martínek: Každý pokus odvolat vládu se hodí. Pozornost nemusí krást jenom Turek
Názory
Lidovci oznámili, že chtějí ve Sněmovně vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Přestože tento pokus, pokud by se uskutečnil, patrně nedopadne, je důležité takové pokusy dělat. A to hned ze dvou důvodů – věcného, ale i marketingového.
„Opozice si protiřečí“
Vadí mu, že opozice na jednu stranu kritizuje plánovaný schodek, ale zároveň trvá na výdajích na obranu v souladu se závazky v Severoatlantické alianci (NATO). „To nemá logiku, to si protiřečí. Ti, kteří to říkají, si nevidí do úst, protože peníze jsou jenom jedny,“ uvedl.
Se Zůnou se chce na některé položky zaměřit podrobněji. „Chci se podívat, jaké jsou v plánu z hlediska strategie, z hlediska koncepce, jaké projekty jsou třeba rozpracovány a podobně, abychom se podívali na tu časovou posloupnost,“ uvedl.
Okamura se vydal do Číny v červenci. Šlo o první oficiální cestu vysokého českého ústavního činitele do země po několika letech. Cílem návštěvy bylo podle české strany posílení obchodních vztahů, turistické výměny a kulturní spolupráce. Součástí delegace byla také podnikatelská mise. Před cestou čelil Okamura kritice části opozice.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…