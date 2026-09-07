Babiš sahá po velkém triumfu. ANO může ovládnout Prahu, ukázal průzkum
ANO se měsíc před komunálními volbami dostalo v Praze do čela. Podle průzkumu Medianu by získalo 23,3 procenta hlasů a těsně porazilo STAN. Souboj ale zůstává otevřený – pětina Pražanů stále neví, koho bude volit.
Komunální volby v Praze by na začátku září podle průzkumu volebních preferencí vyhrálo hnutí ANO s 23,3 procenta hlasů. Těsně za ním by skončilo hnutí STAN, které by volilo 22,6 procenta voličů. Do pražského zastupitelstva by se dostalo celkem sedm politických subjektů včetně vládních SPD s 5,4 procenta hlasů a Motoristů s pěti procenty, což je hranice potřebná pro získání mandátu v zastupitelstvu. Pětina voličů je stále nerozhodnutá, ukázal průzkum agentury Median pro server PrahaIN.cz.
Třetí koalice Spolu pro Prahu (ODS a TOP 09) by získala 13,9 procenta, Prahu Sobě by volilo 12,9 procenta lidí, Piráti by dostali 10,8 procenta hlasů. Obě posledně jmenované strany oslovují spíše mladší věkové kategorie. ANO má výrazně vyšší podporu mezi staršími obyvateli Prahy.
Komunální volby v Praze by vyhrálo ANO těsně před STAN
ANO je vnímáno jako „výtah ke společenské významnosti“
„Solidní preference ANO jsou důsledkem toho, že hnutí, které vznikalo shora, postupně zakotvilo i v komunální politice. Vidíme to po celé republice, teď je to i v Praze. Je hegemonem na politické scéně a je vnímáno jako výtah ke společenské významnosti. To je pro část společnosti velmi důležité, díky tomu je ANO personálně silné už i lokálně,“ řekl ředitel Medianu Přemysl Čech.
Naopak strany, které jsou celostátně v opozici, nesou podle Čecha zátěž současného vedení Prahy. „Výsledky jejich konání nejsou Pražany vnímány velmi kladně, stejně jako působení primátora. Hraje roli i jejich celostátní roztříštěnost a to, že jim chybí jasný lídr,“ dodal.
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Politika
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Podle Medianu chce k volbám určitě přijít 46 procent Pražanů, dalších 16 procent se k účasti spíše přiklání. Naopak 18 procent lidí uvádí, že se určitě nezúčastní, a dalších deset procent se voleb spíše nezúčastní. Desetina lidí je o své účasti zatím nerozhodnutá. Nejvyšší deklarovanou účast mají podle průzkumu voliči Pirátů, z nichž by k volbám určitě přišlo 69 procent, a Praha Sobě, jejíž voličů by se zúčastnilo 61 procent. U voličů ANO činí tento podíl 50 procent. Z lidí, kteří zatím nevědí, koho budou volit, plánuje určitě přijít 34 procent.
Průzkum se uskutečnil od 31. srpna do 3. září, zúčastnilo se ho 731 lidí. Průzkum volebních preferencí zahrnuje celou populaci, tedy i lidi, kteří nevědí, zda půjdou nebo nebudou volit. Naproti tomu volební model nezahrnuje ty respondenty, kteří se voleb nechtějí zúčastnit.
Komunální volby se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října.
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