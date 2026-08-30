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newstream.cz Politika Babišovi mizí voliči. ANO dál klesá, STAN naopak výrazně posiluje

Babišovi mizí voliči. ANO dál klesá, STAN naopak výrazně posiluje

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK
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Podpora hnutí ANO dál klesá. Podle volebního modelu agentury Kantar by ho nyní volilo 30,5 procenta lidí, zatímco STAN posílil na 17 procent. Voliči od ANO odcházejí hlavně kvůli tomu, jak vláda plní své sliby a komunikuje, a více než dvě třetiny Čechů navíc hodnotí současnou politickou situaci jako špatnou.

Hnutí ANO dál klesá podpora, nyní by ho volilo 30,5 procenta lidí v Česku, ukázal model agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17 procent, ODS zůstala na 15,5 procenta. Stejně tak se podpora nezměnila pro SPD se 6,5 procenta a pro Motoristy s pěti procenty, pohoršili si Piráti na 8,5 procenta. Jiné strany by se přes pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny nedostaly. Politickou situaci v Česku víc než dvě třetiny lidí považují za velmi nebo spíše špatnou, ukázal také průzkum, který zveřejnila ČT.

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně financí Alena Schillerová (ANO), ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po zasedání vlády

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Politickým tématem týdne byl opět rozpočet. Sněmovna po mnoha hodinách proslovů pohodlně přehlasovala prezidentovo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti. Aleně Schillerové se otevřela brána. Druhé téma: blíží se volby.

Dalibor Martínek

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Voličům vadí komunikace vlády

Vládní ANO mělo v únorovém volebním modelu Kantaru 34,5 procenta, tedy stejně jako v loňských sněmovních volbách. V dalších modelech mu zisk klesal, na nynějších 30,5 procenta proti předchozímu červnovému modelu o procentní bod. Z průzkumu podle ČT vyplývá, že voliči ANO odcházejí především ke STAN, někteří také k SPD a ODS. Důvodem je to, jak vláda plní své předvolební sliby a jak komunikuje, uvedla ČT.

Volební model Kantar

ANO dál ztrácí, STAN posiluje

ANO −4,0 b. od února
únor34,5
březen34
duben32
červen31,5
aktuálně30,5
 
STAN +1,5 b. od února
únor15,5
březen15,5
duben16
červen15,5
aktuálně17
 
ODS* +1,0 b. od února
únor14,5
březen15
duben15,5
červen15,5
aktuálně15,5
 
Piráti −0,5 b. od února
únor9
březen9,5
duben9,5
červen9,5
aktuálně8,5
 
SPD beze změny
únor6,5
březen6,5
duben6,5
červen6,5
aktuálně6,5
 
Motoristé beze změny
únor5
březen5
duben5
červen5
aktuálně5
 
KDU-ČSL* +0,5 b. od února
únor3
březen3
duben3,5
červen4
aktuálně3,5
 
Naše Česko −1,0 b. od února
únor3,5
březen3
duben3
červen2,5
aktuálně2,5
 
TOP 09* beze změny
únor2
březen2,5
duben2
červen2,5
aktuálně2
 
Spolu ODS, KDU-ČSL, TOP 09 +1,5 b. od února
únor19,5
březen20,5
duben21
červen22
aktuálně21
 
* ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ve volbách 2025 kandidovaly jako koalice Spolu. Zdroj: Kantar pro ČT

STAN si na 17 procent proti minulému modelu polepšilo o 1,5 procentního bodu, Pirátům naopak na 8,5 procenta podpora o procentní bod klesla. Do Sněmovny by neprošli lidovci s 3,5 procenta hlasů, Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby s 2,5 procenta a TOP 09 se dvěma procenty. Lidovci a TOP 09 byli v minulých volbách součástí koalice Spolu společně s občanskými demokraty, Naše Česko založil Kuba po odchodu z ODS.

Kantar se ptal lidí také na to, jaká je podle nich nyní politická situace. Velmi dobrá je podle tří procent dotázaných, spíše dobrá podle čtvrtiny. Jako spíše špatnou politickou situaci vidí 40 procent Čechů a jako velmi špatnou 28 procent.

Kantar se v průzkumu od 3. do 21. srpna dotazoval zhruba tisícovky lidí. Statistická chyba volebního modelu se pohybuje od plus minus jednoho do plus minus 3,3 procenta.

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