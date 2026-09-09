Michal Nosek: MŽP vykopalo sudy. Na Facebooku se propadlo do vlastního jedu
Ministerstvo životního prostředí chtělo příběhem o nebezpečných látkách na Šumavě usvědčit bývalé vedení resortu z nečinnosti. Jenže uživatelé Facebooku začali hrabat také, ale ve smlouvách, datech a politických vazbách. A pod ministerskou verzí událostí se rychle otevřela další hluboká jáma.
Dioxiny, furany, rtuť, arsen, chloroform, fosgen, podezření na bojové chemické látky a nášlapné miny. Ministerstvo životního prostředí sestavilo tiskovou zprávu, vedle níž vypadá běžná ekologická havárie jako poklidná procházka naučnou stezkou.
Viník byl navíc nalezen rychleji než všechny sudy. Podle nového ministra Igora Červeného bývalé vedení resortu v čele s Petrem Hladíkem o riziku vědělo, nic neudělalo a ohrozilo obyvatele i životní prostředí.
Na Šumavě se v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za zhruba 192 milionů korun začne ještě v září a potrvá až do června 2028. Podle ministra Igora Červeného by při mimořádné události mohly některé látky vytvořit toxický koktejl na principu fosgenu. Bývalý ministr Petr Hladík ale žádá zveřejnění závěrečné zprávy sanační firmy Dekonta, aby její závěry mohli prověřit nezávislí odborníci. Nález nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam lidé stejně nemohou, uvedl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.
Toxický koktejl pod Šumavou. Sanace bývalého vojenského prostoru potrvá téměř dva roky
Politika
Na Šumavě se v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za zhruba 192 milionů korun začne ještě v září a potrvá až do června 2028. Podle ministra Igora Červeného by při mimořádné události mohly některé látky vytvořit toxický koktejl na principu fosgenu. Bývalý ministr Petr Hladík ale žádá zveřejnění závěrečné zprávy sanační firmy Dekonta, aby její závěry mohli prověřit nezávislí odborníci. Nález nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam lidé stejně nemohou, uvedl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.
Nové vedení naopak jedná. Přichází průzkum, policejní ostraha, armádní pyrotechnici, sanace za přibližně 200 milionů korun a trestní oznámení. Chybí už jen fanfáry a závěrečný ohňostroj.
Facebook však scénář nepřijal.
„Vypadá to, že vám to nežerou už ani na Facebooku,“ shrnula výsledek Eva Skokánková.
Kdo věděl, že někdo věděl?
Karel Novotný se místo potlesku zeptal na důkazy. „Červený tvrdí, že Hladík ‚věděl a nic neudělal‘. Jenže doložitelná fakta říkají něco jiného,“ napsal. Připomněl, že v roce 2023 na místě probíhaly průzkumné a sanační práce a Národní park Šumava měl se společností Dekonta uzavřené smlouvy.
„Samotné dnešní MŽP přiznává, že v červnu 2023 probíhaly průzkumné a sanační práce. Takže tvrdit veřejnosti, že tehdejší vedení ‚nic neudělalo‘, je přinejmenším hrubě zavádějící,“ píše další respondent.
A pak přišla otázka, která se do ministerské tiskové zprávy nevešla:
„Pokud má ministr důkaz, že Hladík zprávu dostal a vědomě ji ignoroval, ať ho zveřejní.“
To je poněkud nepohodlný požadavek. Tisková zpráva totiž pracuje s jistotou, s jakou se obvykle oznamuje laboratorní výsledek. Jenže kdo přesně závěrečnou zprávu obdržel, kdo se s ní seznámil a kdo rozhodl, že se dál postupovat nebude, z předloženého příběhu jasné není.
„Do té doby je hláška ‚Hladík věděl a tři roky nic neudělal‘ hlavně efektní politické obvinění, ne prokázaný fakt,“ uzavřel Novotný.
Ministerská časová osa začíná ve vhodný okamžik
MŽP zahájilo svůj příběh rokem 2023. Facebook se však začal zajímat o předchozí díly seriálu. „A neřeší se to tam náhodou už od přelomu roku 2020/2021? A kdo byl tehdy ministr?“ zeptala se Nela Patrika Nevělíková.
„Ale to tam je tak 30 let, ne? Tak proč to už i vláda Babiše 2021 neřešila?“ přidala se Miriam Tocauerová a doplnila možná nejpraktičtější větu celé diskuse: „Hlavně to vyřešte.“
Bohuslava Vohradská požádala: „Udělejte osu ještě z období ministrování Brabce.“
Petr Nedělka navázal stručně: „A v roce 2020 to bylo OK?“
Tomas Mican se spokojil se třemi slovy: „Co na to pan Brabec?“
A Miroslav Jisl posunul debatu téměř do filozofické roviny. Na formulaci o selhání bývalého vedení reagoval: „Jakože každé bývalé vedení?“
Na Šumavě mohou skutečně ležet nebezpečné chemikálie po československé armádě a s jejich odstraněním se nesmí otálet. Způsob, jakým Motoristé případ oznámili, však připomínal spíše katastrofický livestream než vystoupení odpovědného vedení státu. Nejdříve přišel yperit, potom fosgen, nakonec látky, z nichž by fosgen mohl teprve vzniknout. Odborné vysvětlení mezitím nikde. A názvy opravdových jedovatých chemikálií ministr Červený nedokáže ani vyslovit.
Michal Nosek: Motoristé objevili na Šumavě katastrofu. Zatím hlavně komunikační
Názory
Na Šumavě mohou skutečně ležet nebezpečné chemikálie po československé armádě a s jejich odstraněním se nesmí otálet. Způsob, jakým Motoristé případ oznámili, však připomínal spíše katastrofický livestream než vystoupení odpovědného vedení státu. Nejdříve přišel yperit, potom fosgen, nakonec látky, z nichž by fosgen mohl teprve vzniknout. Odborné vysvětlení mezitím nikde. A názvy opravdových jedovatých chemikálií ministr Červený nedokáže ani vyslovit.
Ministerská časová osa tak na Facebooku získala další roky. Ekologická zátěž totiž zjevně nevznikla současně s nástupem Petra Hladíka do funkce a podle diskutujících se stát lokalitou zabýval už za jeho předchůdců.
Záhada jménem Dekonta
Pak se v komentářích objevila společnost Dekonta. Firma, která měla v lokalitě provádět průzkumné či sanační práce, se stala hlavní postavou druhého dějství.
Karel Škop se zeptal, co přesně bylo za dřívější zakázky provedeno: „Co se dělalo ty dva měsíce v červenci a srpnu za dva miliony, když pak v srpnu řekli, že je potřeba další sanace?“
Jan Muskwa Hanák nabídl stručnější hodnocení: „Nějak odflákli tu zakázku od Brabce z ANO.“
Daniel Thelen navrhl rovnou řešení: „Ať to Dekonta odveze na Luční boudu.“
A vzápětí začala druhá série otázek. Tentokrát na údajné personální vazby firmy k Motoristům.
„Jak vysvětlíte napojení společnosti Dekonta na kandidáty Motoristů sobě?“ ptal se Lukáš Kalenda.
Karel Sabo se přidal: „A vazby Motoristů na Dekontu přiznáte kdy?“
Vladimír Cobl napsal, že v orgánech mateřské společnosti měla působit Klára Sovová, nynější kandidátka Motoristů. „Ministr Červený musí vysvětlit, zda o této vazbě věděl, s kým před svým vystoupením jednal a jaké informace Dekonta předala státu.“
Jsou to tvrzení a dotazy uživatelů Facebooku, nikoliv automaticky prokázaná fakta. Ministerstvo by je proto mohlo snadno rozptýlit zveřejněním smluv, výsledků prací a úplného přehledu odpovědnosti.
Zatím se však pod příspěvkem podařilo dosáhnout pozoruhodného výsledku: tisková zpráva měla ukázat prstem na Hladíka, ale komentující začali ukazovat na Brabce, Dekontu i Motoristy. Prstů je najednou víc než sudů.
Pochlubte se, až bude uklizeno
„A pořád jen budete na někoho ukazovat prstem,“ poznamenala Katerina Tuma.
Vzápětí připojila radu, která by se dala povinně pověsit nad stůl každého politického marketéra: „Pochvalte se, až bude zlikvidovaný.“
Mordechai Almog resort upozornil: „Můžete to postnout znovu třeba ještě třikrát, ale nijak se z toho svého trapasu nevylžete.“
Jan Prošek se zeptal: „Umíte prosím i něco jiného než se vymlouvat na minulou vládu a všechno možné ostatní?“
Karel Novotný přidal přesnější diagnózu: „Ekologický problém je reálný a musí se vyřešit. Ale ani skutečný problém nedává politikům právo přepisovat časovou osu tak, aby se jim hodila do příběhu.“
A právě tím by mohla celá debata skončit.
Nebezpečný odpad na Šumavě je skutečný. Pokud kontaminace ohrožuje půdu, podzemní vodu nebo zdraví lidí, musí být místo zabezpečeno a vyčištěno. Rychle, odborně a transparentně.
Ministerstvo však zatím oznámilo především plán. Sanace má pokračovat až do roku 2028. Přesto se současné vedení stačilo obsadit do role zachránce a bývalému ministrovi přidělit úlohu viníka.
Na Šumavě se sice našly stovky sudů s nebezpečnými chemikáliemi a tisíc tun kontaminované zeminy, dosavadní průzkum ale nepotvrdil přítomnost yperitu, sarinu ani dalších látek historicky používaných jako chemické zbraně. Nádoby s fosgenem se rovněž nenašly, uvedl Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
Žádný yperit, žádný sarin. Průzkum na Šumavě nepotvrdil chemické zbraně
Politika
Na Šumavě se sice našly stovky sudů s nebezpečnými chemikáliemi a tisíc tun kontaminované zeminy, dosavadní průzkum ale nepotvrdil přítomnost yperitu, sarinu ani dalších látek historicky používaných jako chemické zbraně. Nádoby s fosgenem se rovněž nenašly, uvedl Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
Facebook na to reagoval po svém.
„Uměle vyvolaná kauza,“ napsal Petr Pes Novák.
„A pořád jen budete na někoho ukazovat prstem,“ zopakovala Katerina Tuma.
„Hlavně to vyřešte,“ požádala Miriam Tocauerová.
Tři komentáře, tři možné titulky. Ten poslední by byl nejlepší.
Protože sudy na Šumavě neleží proto, aby se kolem nich vítězně fotografovali politici. Mají se odvézt, půda vyčistit a odpovědnost doložit dokumenty.
Do té doby platí věta, kterou ministerstvu napsala Katerina Tuma:
„Pochvalte se, až bude zlikvidovaný.“