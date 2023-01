Češi a Slováci dostanou tanky Leopard na jaře, Ukrajina stále ve hře

Na jaře bude opraveno 29 tanků Leopard, které Německo slíbilo ČR a Slovensku jako náhradu za jejich zbrojní pomoc válkou zasažené Ukrajině. Zpravodajskému magazínu Stern to řekl šéf německé zbrojovky Rheinmetall Armin Papperger.

V rámci takzvané kruhové výměny Německo přislíbilo Slovensku 15 a Česku 14 tanků Leopard. Má jít o vyřazené a repasované kusy ze zásob Rheinmetallu. Obě země už v prosinci dostaly po jednom takovém stroji. Německo mezitím čelí stále většímu tlaku, aby leopardy dodávalo na Ukrajinu, nebo aby alespoň povolilo jejich reexport ze třetích zemí.

USA pošlou Ukrajině další miliardy dolarů a obrněné vozy, tanky ale ne Politika Spojené státy v rámci dalšího balíku vojenské pomoci v celkové hodnotě 2,5 miliardy dolarů (asi 55,4 miliardy korun) poskytnou Ukrajině mimo jiné 59 bojových vozidel pěchoty Bradley a 90 obrněných transportérů Stryker, uvedly tiskové agentury s odvoláním na komuniké Pentagonu ČTK Přečíst článek

„Tyto tanky patří spolkové vládě. Může s nimi dělat, co chce," zdůraznil Papperger. Rheinmetall podle něj do konce března opraví 29 bitevních tanků Leopard 2A4, které jsou určeny k dodání na Slovensko a do Česka. Mluvčí koncernu mediálnímu domu RND řekl, že těchto 29 tanků bude připraveno v dubnu či květnu.

Výměnný obchod pomůže Ukrajině

Německá vláda zorganizovala část své vojenské pomoci Ukrajině jako výměnu s východními partnery v NATO. Tyto země Ukrajině posílají zbraně sovětské výroby a za to mají dostat moderní náhradu z Německa, připomněl magazín.

Spor EU o dodání tanků na Ukrajinu má vlivného zastánce. Pro vývoz je i šéf Evropské rady Michel Politika Předseda Evropské rady Charles Michel se vyslovil pro to, aby Západ poskytl Ukrajině tanky, a pomohl jí tak čelit ruské invazi. Informovala o tom agentura Reuters. Francie, Německo či USA nedávno oznámily, že Kyjevu dodají svá bojová vozidla pěchoty a průzkumná obrněná vozidla. Tanky Leopard 2 chtějí dodat Polsko či Finsko, potřebují však souhlas Německa, které se zdráhá jej udělit. ČTK Přečíst článek

Šéf Rheinmetallu nedávno vyvolal rozruch výrokem, že oprava leopardů ze skladů koncernu zabere téměř rok. Nyní vysvětlil, že někteří lidé „špatně pochopili důležité věci". „Mluvil jsem o 22 leopardech, které jsou Rheinmetallu a patří Rheinmetallu. Na tom trvám, ty nebudou hotové před koncem tohoto roku," řekl Papperger. Ke stavu této techniky dodal: „Část těchto tanků tu stála deset let s otevřeným poklopem, uvnitř jsou plesnivé."

Mluvčí koncernu k těmto 22 tankům RND řekl, že jejich dodání bude možné na konci tohoto roku nebo počátkem roku příštího. Kromě nich tu bude 29 tanků, na kterých se pracuje pro projekty kruhových výměn, potvrdil. „Tanků Leopard 1 bychom mohli připravit 88," dodal mluvčí. Dohromady je podle něj možné dát k dispozici 139 tanků Leopard.

Babiš výrokem o vojenské nepomoci Polsku a Pobaltí naštval střední Evropu. Jen Orbán mlčí Prezidentské volby 2023 Kritiku na domácí politické scéně i rozhořčené reakce zahraničních politiků a komentátorů sklidil prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) za výrok z nedělní televizní předvolební prezidentské debaty, že by v případě zvolení nevyslal české vojáky na obranu v případě napadení Polska či pobaltských zemí. Kritiku schytal od Polska, Estonska, Litvy, Lotyška i Ukrajiny, překvapena byla i německá média. Jen Maďarsko v čele s Viktorem Orbánem se ke kauze nevyjádřilo. ČTK, duk Přečíst článek

Nový německý ministr obrany Boris Pistorius televizi ZDF řekl, že brzy bude hotovo prověřování disponibility moderních tanků Leopard 2. O ně usiluje Ukrajina a několik evropských zemí v čele s Polskem na Německo naléhá, aby je uvolnilo. Podle Pistoriuse je inventura předpokladem pro to, „aby, když bude vysloven souhlas, což se možná stane v příštích dnech, abychom pak také mohli rychle konat, provádět výcvik a poskytnout útvary".

Pistorius znovu zdůraznil, že rozhodnutí o dodávkách jsou přijímána v úřadu kancléře. Poukázal na to, že Německo má jakožto země disponující tanky Leopard zvláštní odpovědnost. Německá vláda přitom svou opatrnost v poskytování leopardů zdůvodňuje zvažováním eskalačních rizik a nutnou mezinárodní koordinací. Polsko už ale dalo najevo, že je ochotno dodat tanky Ukrajině v rámci menší koalice i bez svolení Německa.