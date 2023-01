Spor EU o dodání tanků na Ukrajinu má vlivného zastánce. Pro vývoz je i šéf Evropské rady Michel

Předseda Evropské rady Charles Michel se vyslovil pro to, aby Západ poskytl Ukrajině tanky, a pomohl jí tak čelit ruské invazi. Informovala o tom agentura Reuters. Francie, Německo či USA nedávno oznámily, že Kyjevu dodají svá bojová vozidla pěchoty a průzkumná obrněná vozidla. Tanky Leopard 2 chtějí dodat Polsko či Finsko, potřebují však souhlas Německa, které se zdráhá jej udělit.

„Rusko již téměř rok uplatňuje strategii ničení, strategii teroru, snaží se bombardovat ukrajinský lid, aby se podřídil. Ukrajinci se však brání," řekl Michel. „My, Evropská unie, je budeme podporovat tak dlouho, jak to bude nutné. Čas nastal, naléhavě potřebují další vybavení a já osobně jsem pro dodávky tanků na Ukrajinu," dodal.

Rusko na Ukrajinu zaútočilo téměř před 11 měsíci, loni 24. února. Západní země Kyjevu poskytují humanitární, finanční i vojenskou pomoc. Až dosud Západ i přes ukrajinské naléhání poskytoval jen tanky sovětské konstrukce či jejich modernizované verze. Nedávno Francie, Německo a Spojené státy oznámily, že dodají Kyjevu svá modernější obrněná vozidla.

Polsko dodá tankovou rotu

Polsko minulý týden oznámilo, že v rámci mezinárodní koalice předá Ukrajině rotu německých tanků Leopard 2 (na hlavním snímku). Podobný záměr má i Finsko. V obou případech však předání v Německu vyrobených strojů podléhá souhlasu Berlína. Britský ministr obrany Ben Wallace, jehož země jako jedna z prvních Ukrajině dodá moderní západní tanky, a sice typu Challenger 2, v pondělí Německo vyzval, aby dodávky leopardů povolilo.

Německý zbrojní průmysl by mohl ještě letos připravit pro Ukrajinu až 15 tanků Leopard 2. S odvolání na své zdroje o tom informoval deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), který připomenul, že dosud průmysl jako možný termín dodání uváděl nejdříve rok 2024. Tanků by ale letos podle FAZ mohlo Německo dodat Ukrajině až o třicet více, pokud by Česko a Slovensko souhlasily se zpožděním dodávek pro své ozbrojené síly.