Bude mimořádná daň na banky a energetické firmy? Rozhodneme 10. září, slíbil Stanjura

Výnosy z mimořádných sektorových daní by měly pokrýt vládní pomoc rodinám zasaženým výrazným nárůstem životních nákladů.

O možném zavedení daně z neočekávaného zisku by se mělo rozhodnout do 10. září, řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v České televizi. Příjmy z daně, která by se mohla týkat bank nebo energetických firem, by mohl jít třeba na kompenzace vysokých cen energií, dodal.

„Nejpozději 10. září by mělo být politické rozhodnutí, jestli se zavede, nebo ne a v jakých parametrech,“ řekl Stanjura k dani z neočekávaného zisku. Vláda o ní podle ministra vede vážnou debatu. Mimořádné příjmy z ní by měly sloužit k mimořádným výdajům, ne k zalepení díry v rozpočtu, řekl. „Například si umím představit, kdybychom takovou daň zavedli, že se z toho budou platit kompenzace za vysoké ceny energií v příštím rozpočtu v roce 2023,“ podotkl.

Úvahy o mimořádném zdanění se týkají bank a části energetického sektoru. Stanjura poukázal na zisky bank plynoucí z rostoucích úrokových sazeb, energetické firmy zase těží ze zvyšování cen energií podpořeného ruskou invazí na Ukrajinu. Ministr očekává debatu mimo jiné s Českou bankovní asociací.

Česko zase nebude první. Sektorovou daň na banky chystá Španělsko Money Španělští zákonodárci dostali na stůl návrh nového zákona. Pokud jej schválí v navrhované podobě, Španělé uvalí dodatečnou daň na bankovní sektor ve výši 4,8 procenta a 1,2 procenta na domácí prodeje energií. Zákon počítá i s penalizacemi, pokud firmy přenesou platby na klienty. Stanislav Šulc Přečíst článek

Komerční banka za pololetí vydělala přes osm miliard Zprávy z firem Čistý zisk Komerční banky v prvním pololetí 2022 vzrostl o 62,3 procenta na 8,3 miliardy korun. Výnosy vzrostly o téměř 29,3 procenta na 19,2 miliardy korun. Podle banky za tím stojí nejen růst úrokových sazeb, ale také nízká srovnávací základně loňského roku. Zdeněk Pečený Přečíst článek