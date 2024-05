Brusel hrozí čínským automobilkám vyššími cly. Čínský dovoz to ale nezastaví

Evropská komise (EK) varovala tři čínské automobilky, že neposkytly dostatečné informace pro její vyšetřování subvencí na výrobu elektromobilů v Číně. Uvedla to agentura Reuters, která se odvolává na zdroje obeznámené se situací. Varování se týká společností BYD, SAIC a Geely.

Pokud EK dospěje k závěru, že informace od těchto firem jsou nedostatečné, může použít ke stanovení dovozních cel údaje z jiných zdrojů. To může vést k tomu, že cla budou vyšší, než by byla v případě poskytnutí požadovaných údajů čínskými podniky, upozorňuje Reuters.

Podobná varování bývají součástí postupu Evropské komise při vyšetřováních, která mají Evropskou unii ochránit před nepoctivou zahraniční konkurencí. Podle zdrojů mají čínské automobilky nyní právo na varování reagovat.

Subvencování výroby elektromobilů v Číně začala Evropská komise vyšetřovat začátkem loňského října. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová loni v září Peking obvinila, že zaplavuje světové trhy elektromobily, jejichž ceny jsou uměle nízké díky obrovským státním dotacím.

Vyšetřování může trvat až 13 měsíců. Evropská komise může devět měsíců po jeho zahájení uvalit prozatímní cla. Společnost Rhodium Group v nedávné zprávě předpověděla, že EK uvalí na dovoz elektromobilů z Číny cla v rozpětí od 15 do 30 procent. „Aby přestal být evropský trh pro čínské výrobce elektromobilů atraktivní, byla by pravděpodobně zapotřebí cla v rozpětí 40 až 50 procent,“ dodala nicméně.

Hodnota dovozených elektromobilů vyrobených v Číně do Evropské unie vloni podle listu Financial Times (FT) dosáhla 11,5 miliardy dolarů (zhruba 270 miliard korun). Prudce tak vzrostla z 1,6 miliardy dolarů v roce 2020. Údaje zahrnují kromě aut čínských značek rovněž automobily zahraničních značek vyrobených v Číně.