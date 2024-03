Volkswagen potrápí invaze levných aut z Číny. Koncern čeká pomalejší růst tržeb

Akcie Volkswagenu klesly poté, co automobilka uvedla, že růst tržeb se letos zpomalí z 15 na 5 procent. Koncern, do kterého patří i mladoboleslavská Škoda Auto, sníží pětiletý plán výdajů do roku 2029 o 10 miliard korun, píše Bloomberg. Automobilový koncern se podle agentury potýká s klesající poptávkou po elektrických vozidlech a sílící konkurencí.

Německý automobilový koncern Volkswagen loni mírně zvýšil provozní zisk. Letos čeká pomalejší růst tržeb. V roce 2023 koncern, jehož součástí je i Škoda Auto, zvýšil provozní zisk o 2,1 procenta na 22,6 miliardy eur (zhruba 572 miliard korun). Tržby Volkswagen zvýšil o 15,5 procenta na 322,3 miliardy eur.

Výrobce automobilů zatím těží z odložené covidové poptávky, která zatím kompenzuje bující ekonomické problémy. Výhled na letošní rok je ale méně optimistický. Vysoké životní náklady a náklady na půjčky budou v letošním roce zatěžovat spotřebu. Největší trh Volkswagenu, Čína, se navíc potýká s propadem v oblasti nemovitostí a slabou podnikatelskou důvěrou.

Problémy autoprůmyslu

Letos koncern očekává zpomalení růstu tržem na 5 procent. Kvůli této předpovědi výrazně oslabily akcie podniku. V pátek odpoledne v jednu chvíli odepisovaly až 7,2 procenta.

„Jsme přesvědčeni o tom, že rok 2024 bude i přes zhoršené ekonomické vyhlídky a silnou konkurenci úspěšný,“ uvedl finanční ředitel VW Arno Antlitz.

Volkswagen prosazuje ambiciózní plán úspor. Ze svého pětiletého plánu výdajů seškrtá 10 miliard eur a sníží jej na 170 miliard eur. Chce tím zvýšit marže a dohnat konkurenty, jako je Stellantis. Toto jeho úsilí je o to naléhavější vzhledem ke zpomalujícímu růstu prodeje elektromobilů a konkurenci levnějších čínských modelů i zlevňující Tesly.

Dnešní zpráva Volkswagenu neobsahuje údaje o vývoji čistého zisku. Podrobnější výsledky loňského hospodaření zveřejní koncern 13. března, napsala agentura DPA.

Koncern Volkswagen už dříve oznámil, že vloni zvýšil celosvětový odbyt o 11,8 procenta na 9,24 milionu vozů po sedmiprocentním poklesu v předchozím roce. Škoda Auto v loňském roce dodala zákazníkům po celém světě 866 800 vozidel. To představuje meziroční nárůst o 18,5 procenta.

