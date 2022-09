Stanislav Šulc: Pšt, za krizi libry může brexit, ale nesmí se to říkat

Britská libra se ocitla ve volném pádu. Objevuje se celá řada aktuálních příčin, proč se to děje. Ale zapomíná se na hlavní důvod - hlasování o brexitu a neschopnost Britů dosáhnout alespoň stejně kvalitních smluv, jaké měli v Evropské unii.

22. února 1985. To je datum, kdy na tom byla libra skoro tak špatně vůči dolaru, jako nyní. Tedy jen skoro. Tehdy se libra obchodovala za 1,08 dolaru, dnes na asijských trzích klesla ještě pod tuto hranici.

V polovině osmdesátých let Británie procházela hlubokou společenskou krizí. Lidé byli rozděleni na příznivce premiérky Margaret Thatcherové a její zaryté odpůrce. Zemí se linula vlna stávek a v televizi odstartoval seriál Eastenders, legendární i kvůli tomu, že měl uklidňovat rozlícené davy. To je ale minulost a všichni vědí, že od té doby se Británie vrátila na výsluní.

Pak ale přišlo jedno zpackané referendum a britská společnost se vydala na netušené dobrodružství. A libra s ní.

Rozvojová ekonomika

Britská měna se zvláště v posledních měsících dostala do velmi složité situace. Britská ekonomika nešlape tak, jak má, a slábnoucí libra toho je logickým důsledkem. Nicméně slabší měna většinou znamená příležitost pro místní podnikatele, aby se vydali do světa a využili slabší měny pro prodej svého zboží.

Nicméně to se Britům nepovedlo. Jistě, můžou za to obecně známé problémy. Pandemie, zpřetrhané dodavatelské řetězce, zkomplikovaná logistika, nárůst cen vstupů, válka na Ukrajině a nyní ještě růst cen energií.

V důsledku toho některé banky začaly deklarovat, že britská ekonomika vykazuje fungování rozvojových zemí. A s definitivní platností se to potvrdilo na konci minulého týdne, kdy Bloomberg přišel s tím, že reakce trhů na oznámené kroky britské vlády již plně odpovídají rozvojovým ekonomikám. Konkrétně zatímco libra začala kolabovat, výnosy dluhopisů začaly dramaticky růst.

Smlouvy se nepovedly

Ne, Britům se určitě nikdo nechce smát, zvláště v době smutku po úmrtí královny Alžběty II. Přesto jako kruté poučení by dnešní situace zafungovat měla. A to nejen pro Brity.

Připomeňme, jaký byl hlavní racionální argument pro vystoupení z EU. Politici občanům slibovali, že se jim podaří zajistit mnohem výhodnější obchodní smlouvy, které jinak složitě domlouvala Unie. Jak se říká: Sliby, chyby. A skutek utek. Kdyby se Britům skutečně povedlo, co si vysnili, asi by v takových problémech nebyli.

Nicméně jsou. A ačkoli se aktuální problémy pokaždé svedou na nějaký aktuální problém, skutečným důvodem je zpackaný brexit.