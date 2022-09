Další rána pro hrdý Albion. Miliony Britů hledá druhou práci, aby pokryli náklady

Nejméně 5,2 milionu lidí v Británii se rozhodlo najít si druhou práci nebo i několik dalších zaměstnání, aby zvládli pokrýt zvýšené životní náklady. Dalších deset milionů lidí podobný krok plánuje a někteří zaměstnanci mají kvůli krizi extrémně dlouhou pracovní dobu. Uvedl to server BBC News, který se odvolává na výzkumnou zprávu pojišťovací společnosti Royal London.

Životní náklady v Británii rostou téměř nejrychlejším tempem za posledních 40 let, zejména kvůli rostoucím cenám potravin a energií. Průzkum provedený na konci srpna mezi 4000 dospělými ukázal, že milionům lidí kvůli tomu nestačí mít pouze jedno pracovní místo.

Z výzkumu vyplynulo, že 16 procent pracovníků v Británii přijalo další zaměstnání, aby jim pomohlo pokrýt rostoucí životní náklady. Dalších 30 procent tak bude muset učinit, pokud budou náklady růst i nadále.

Pro mnoho zaměstnanců však není reálné, aby pracovali více hodin než dosud. Podle průzkumu už více než čtvrtina zaměstnanců, kteří mají plný úvazek, pracuje přes 48 hodin týdně. Pětina z těchto 28 procent navíc uvádí, že každý týden pracuje více než 56 hodin.

Třetina lidí se musí zadlužovat

I přes dlouhou pracovní dobu nebo více zaměstnání je pro mnoho lidí stále obtížné vydělat dostatek peněz na pokrytí účtů. Téměř třetina (31 procent) lidí musí utrácet peníze, které nemají, půjčovat si nebo využívat kontokorentní úvěr, uvádí výzkum.

"Víme, že mnoho domácností začalo omezovat výdaje už před šesti měsíci, kdy se poprvé začaly zvyšovat náklady. Ale vzhledem k tomu, že účty nadále stoupají, může nás čekat neuvěřitelně těžká zima," uvedla Sarah Pennellsová, která pracuje jako specialistka na spotřebitelské financování ve společnosti Royal London. "Zatímco mnozí se uchýlili k výrazným úpravám výdajů, jiní, přestože pracují, co to jde, se prostě nemohou udržet nad vodou," dodala.

Britská vláda zmrazila účty za energie pro všechny domácnosti po dobu dvou let. Typický účet za energie pro domácnost bude do roku 2024 zhruba 2500 liber (asi 69 tisíc korun) ročně.

Podle Pennellsové má i tak mnoho lidí stále obavy o své finance. "Ačkoli vládní oznámení o zmrazení cen energií přinese úlevu, stupňující se náklady ve všech oblastech jsou hluboce znepokojující a pouze jeden z deseti dospělých si je jist, že bude schopen se s tím finančně vyrovnat," řekla.

Vysoká inflace v Británii hrozí, že zničí růst mezd za posledních 20 let. Miliony Britů by se kvůli ní mohly propadnout do naprosté chudoby, uvedla také nedávno studie think-tanku Resolution Foundation (RF).

Rostoucí náklady nemají dopad pouze na finance. Podle průzkumu více než tři pětiny (64 procent) dospělých tvrdí, že se cítí zmoženě. Téměř tři čtvrtiny (72 procent) dospělých v Británii se však na nikoho neobrátily s žádostí o pomoc při řešení krize v oblasti životních nákladů.

Společnost Royal London lidem doporučila, aby se obrátili na své dodavatele energií, pokud mají potíže s placením účtů za energie. Národní charitativní organizace pro boj s chudobou Turn2us vyzvala lidi, které trápí finanční problémy, aby co nejdříve vyhledali poradenství.