Libra prudce padá, koruna je vůči ní nejsilnější v historii. Nákup na britských e-shopech zlevňuje

Česká koruna dnes ráno posílila proti britské libře až pod úroveň 26,60 Kč za libru. Koruna je tak vůči britské měně nejsilnější v historii (viz graf níže). Dosud svého absolutně nejsilnějšího kursu dosáhla v květnu 2011, kdy se libra prodávala za 26,70 Kč.

Mezinárodní měnoví obchodníci přikládají nyní zhruba 60procentní pravděpodobnost tomu, že ještě před koncem letošního roku skončí libra na paritě s dolarem. Tedy na kursu jedna ku jedné. Ještě v pátek viděli tuto pravděpodobnost jen jako 32procentní.

Důvodem dnešního dalšího propadu libry je skutečnost, že nový britský ministr financí Kwasi Kwarteng v neděli avizoval další daňové škrty. Měnoví obchodníci se obávají, že škrty na ostrovech dále prohloubí deficit a urychlí inflaci. Inflace je v Británii zhruba desetiprocentní, nejrychlejší za čtyřicet let.

Britská měna se během asijského obchodování propadla až na úroveň 1,035 dolaru za libru. To je její nejslabší úroveň vůči dolaru v dějinách. Pokud by se libra propadla až na paritu s dolarem, šlo by tedy o historicky vůbec první paritu obou měn. V nominálním vyjádření byla libra dosud vždy v dějinách silnější než dolar.

Investoři se libry horečně zbavují

Od úsvitu „finančních dějin“ až do poloviny 70. let minulého století se směnný poměr obou měn pohyboval v pásmu od dvou do pěti dolarů za libru. Od roku 1975 pak je kurs převážně pod úrovní dvou dolarů za libru. Nejblíže paritě se před dneškem dostal koncem února 1985, kdy se libra prodávala pouze za 1,05 dolaru.

Mezinárodní investoři se libry horečně zbavují, neboť už před víkendem je vyděsil záměr nového kabinetu premiérky Lizy Trussové „nakopnout“ ostrovní ekonomiku razantními daňovými škrty. Britská vláda hodlá snižovat jak daň z mezd pracovníků, tak z příjmu firem.

Plánované daňové škrty britské vlády v pátek stahovaly dolů také třeba americké akcie. Mezinárodní akcioví obchodníci nyní totiž sází na to, že britská centrální banka – Bank of England – bude muset ještě citelněji, než dosud mínili, zvýšit svoji základní úrokovou sazbu. Vyšší úroky přitom nejsou pro akcie dobrou zprávou.

Dobou zprávou zato libra je třeba i pro ty Čechy, kteří mají v oblibě britské e-shopy. Zboží v internetových obchodech typu těch s luxusní módou, jako je Net-a-Porter.com, totiž právě nyní může být po přepočtu z liber do korun nebývale cenově výhodné.