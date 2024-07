Biden si jede promluvit s rodinou, zváží setrvání v kampani

Americký prezident Joe Biden v neděli zamířil na setkání široké rodiny do Camp Davidu ve státě Maryland.

Reklama

Blízcí jedenaosmdesátileté hlavy státu by tam mohli rozhodnout o jeho pokračování v kampani po čtvrteční velmi nepřesvědčivé účasti v debatě s republikánským konkurentem Donaldem Trumpem, napsala na svém serveru stanice NBC News. Bidenův tým však odmítá, že by rodinná schůzka souvisela s předvolební kampaní. Byla prý naplánovaná už před debatou.

Biden se v první televizní debatě se svým 78letým rivalem opakovaně zadrhával, hovořil tiše a několikrát nedokončil větu, což prohloubilo obavy o jeho způsobilosti v pokročilém věku vykonávat takto zodpovědnou funkci. Osmasedmdesátiletý Trump naproti tomu vystupoval sebejistě, přestože někdy předkládal zavádějící tvrzení, napsal The New York Times.

Stanislav Šulc: Evropská frakce Patrioti bude Babišův majstrštyk Názory Přehnaně ambiciózní, nebo šíleně populistické, až polofašistické? Tak se většinou bude hodnotit pokus Andreje Babiše dobýt Evropu novou frakcí nazvanou Patrioti pro Evropu. To podstatné je však zcela jinde. Babiš velmi šikovně vypálil evropský rybník vládní koalici, které právě evropské úspěchy zůstaly jedinou argumentací pro voliče před volbami do poslanecké sněmovny v příštím roce. Nyní Petru Fialovi a spol. již nezbude vůbec nic. Tedy krom naděje. Stanislav Šulc Přečíst článek

Vliv Jill Bidenové

O Bidenově konci v kampani může v tuto chvíli v podstatě rozhodnout jen on sám. Podle zdrojů NBC blízkých Bidenovým má na prezidenta rozhodující vliv jen jedna osoba - jeho manželka Jill Bidenová. Diskuse o kandidatuře s dětmi a vnoučaty během víkendu měla být podle téhož zdroje jen neformální.

Reklama

Demokraté Bidena navzdory slabému výkonu v debatě oficiálně dál podporují jako jediného kandidáta strany pro listopadové prezidentské volby. V nedělních debatách mu jednoznačně vyjádřili podporu bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, lídr sněmovních demokratů Hakeem Jeffries, kongresman Jim Clyburn a newyorské guvernérky Kathy Hochulová, píše The Guardian.

Biden znervózněl své sponzory. Ti v panice zvažují, co dál Politika Devadesátiminutová první předvolební debata mezi bývalým republikánským prezidentem Donaldem Trumpem a stávajícím šéfem Bílého domu zvoleným za demokraty Joem Bidenem podtrhla Bidenovu největší slabinu, a to obavy ohledně toho, zda by ve svém pokročilém věku dokázal řádně vykonávat prezidentskou funkci další čtyři roky. Podle deníku The New York Times (NYT) Bidenovo vystoupení některé jeho sponzory šokovalo natolik, že si začali v panice psát zprávy o záložním plánu. ČTK Přečíst článek

Důvěra Američanů prudce klesá

Průzkum veřejného mínění CBS News/YouGov ukázal, že důvěra Američanů v Bidenovy schopnosti dál prudce klesá. Podle sondáže si 72 procent dotazovaných myslí, že Biden nemá dostatečné mentální a kognitivní schopnosti pro výkon funkce. Na začátku června mělo tento názor 65 procent dotazovaných.

Trumpa ve stejném průzkumu sice dotazovaní hodnotí lépe, jeho zdraví a schopnostem přesto věří jen polovina Američanů. Téměř polovina oslovených registrovaných demokratických voličů si myslí, že by Biden neměl za jejich stranu kandidovat do Bílého domu, uvádí CBS News.