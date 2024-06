Trump s „morálkou pouličního kocoura“ takřka nepřetržitě lhal, přesto večer zvládl lépe než křehký Biden

Trump v první předvolební debatě mnohokrát zalhal a manipuloval. Potvrdil tak, že je nebezpečím pro demokracii a právní stát. Tento obrázek však zakrylo vystoupení prezidenta Bidena, na kterého nyní sílí tlak kvůli vysokému věku. Pochybnosti se mu rozptýlit nepodařilo.

Dvojice prezidentských kandidátů se v noci střetla v první prezidentské debatě. Odborníci a komentátoři se shodují, že ze souboje vyšel vítězně republikánský kandidát Donald Trump. Exprezident se jako obvykle vyhýbal otázkám, překrucoval a lhal, ať už o počtu migrantů přicházejících do USA, tvrdil, že Biden zvýší daně na čtyřnásobek či lakoval na růžovo výsledky svého prvního mandátu. Na řadu kauz reagoval tím, že „to na něj ušili“ – establishment či Biden sám.

Kandidáti dostali hodně prostoru, kvůli vždy jen jednomu zapnutému mikrofonu se nemohli překřikovat a nemohli se spolehnout ani na velký dav přímo ve studiu. Úřadující prezident Joe Biden reagoval poměrně věcně a občas mu podařilo udeřit hřebíček na hlavičku. Trumpovi v jednu chvíli v narážce na jeho sexuální prohřešky řekl, „má morálku pouličního kocoura“. Republikán se ale přesto nenechal dostat do úzkých.

Problém totiž není úplně v tom, co Biden říkal, ale jak to říkal. Proti energickému a sebejistému Trumpovi působil křehce a nejistě. Jednaosmdesátiletý prezident hovořil nevýrazně, slabým a občas i třesoucím se hlasem. V éteru proběhl i argument, že měl někdy problém „složit dvě věty dohromady“, i když tak hrozné to asi nebylo. Špatný byl hlavně začátek, poté se prezident postupně dostával do formy.

Joe Biden to však měl těžké, jak novinářům sám řekl: „Je těžké debatovat s lhářem“. Večer totiž příliš nezvládla CNN. Nejdřív sice připravila pravidla, aby byla diskuse konstruktivní a kultivovaná, ale ve výsledku moderátoři nechali Trumpovi volné pole pro jeho manipulativní a lživé výroky, aniž by mu do nich kriticky vstupovali.

Panika mezi demokraty

Demokratická strana je prý nyní v panice. Před debatou bylo jasné, že půjde hlavně o to ukázat, že nejstarší duo kandidátů hlavních stran má dostatečné fyzické i mentální schopnosti vykonávat úřad. Troufnu si říci, že Biden o tom nepřesvědčil ani vlastní voliče a stranické kolegy. Po výkonu sice prozradil, že ho bolí v krku, ale ani to nejspíš jako útěcha stačit nebude.

Co s tím ale nyní dělat? Prezidentské volby budou velice těsné, půjde hlavně o hrstku „rozhodujících států“, přičemž se hraje se o každé procento. Možná se tedy dočkáme toho, že demokraté budou Bidena přesvědčovat, ať už za zavřenými dveřmi nebo veřejně, aby svou kandidaturu ještě zvážil.

Teoretická možnost, že by Biden nakonec nekandidoval existuje. Nového kandidáta by mohlo vybrat srpnové demokratické shromáždění. Ještě se však nikdy nestalo, aby vlastní strana úřadujícímu prezidentovi navíc po primárkách znemožnila kandidovat. Nikdo neví, co by taková blesková výměna ani ne tři měsíce před hlasováním s voličskou podporou a kampaní udělala.

Trumpové v obou táborech

O zajímavosti nebyla nouze ani ve spin-roomu, tedy prostoru pro příznivce kandidátů, kteří zde přesvědčovali novináře a diváky, že právě jejich favorit zvládl debatu lépe. Na Trumpově straně měla své místo jeho snacha Lara Trumpová, která od března spolušéfuje Republikánskému národnímu výboru, který zastřešuje a organizuje chod strany a podílí se na kampaních.

Překvapivější je, že Trumpův klan měl zástupce i mezi podporovateli Joea Bidena. Exprezidentova neteř Mary Trumpová, totiž svého strýce tvrdě kritizuje. „Donaldovi se nedá věřit a musíme si uvědomit, že jeho poslední vláda byla pouhou rozcvičkou pro mnohem horší věci, které nás čekají, stejně jako 6. leden byl generální zkouškou pro muže, který se nezastaví před ničím, aby se opět dostal do nejvyššího úřadu této země. Zoufale touží po moci a ukázal, že není hoden ji mít a je posedlý jejím opětovným získáním čistě pro svůj vlastní prospěch. Je třeba ho zastavit,“ uvedla v prohlášení před debatou.