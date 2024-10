Harrisová: Nastal čas, aby Spojené státy zlegalizovaly marihuanu

Nastal čas, aby Spojené státy legalizovaly užívání marihuany, řekla americká viceprezidentka Kamala Harrisová, která v listopadových volbách usiluje o post hlavy státu. Harrisová tím opakovala stanovisko z doby před viceprezidentskou funkcí, zároveň se odklonila od pozice současného prezidenta Joea Bidena.

Reklama

Jak uvedla americká rozhlasová společnost NPR, Biden po legalizaci marihuany nevolá a jeho vláda v této souvislosti podniká mírnější kroky. Letos zahájila proces s cílem změnit klasifikaci marihuany na méně nebezpečnou drogu, prezident také udělil právo na milost tisícům lidí odsouzených u federálních soudů za držení marihuany.

„Zkrátka si myslím, že jsme dospěli do bodu, kdy musíme pochopit, že je potřeba ji legalizovat a přestat tohle jednání kriminalizovat,“ řekla v novém rozhovoru Harrisová, která v létě převzala kandidaturu za Demokratickou stranu po odstoupení Bidena z voleb. „Není to pro mě nové stanovisko, delší dobu mám za to, že ji musíme legalizovat,“ dodala.

Co si myslí Američané?

Podle letošního průzkumu agentury Pew Research si jen přibližně desetina Američanů myslí, že by marihuana měla být zcela nelegální, zatímco 57 procent podporuje legalizaci pro lékařské i „rekreační“ účely. Užívání je dnes zcela legální v téměř polovině amerických států a v některých dalších je „dekriminalizované“, což znamená, že za držení menšího množství drogy nehrozí stíhání. Na federální úrovni je však stále klasifikována jako nebezpečná látka po boku heroinu, extáze nebo LSD.

Souběžně s prezidentskými volbami bude v listopadu o legalizaci příležitostného užívání marihuany hlasovat několik států včetně Floridy, tedy bydliště republikánského kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa. Exprezident nedávno uvedl, že návrh podpoří.

Reklama

Podle televize NBC News to byl jeho dosud nejjasnější vyjádření na dané téma. V minulosti jako zastánce legalizace nevystupoval a jeho administrativa v letech 2017 až 2021 přijímala kroky mířící proti držení a užívání marihuany. V loňském rozhovoru podle NBC News řekl, že legalizace je mezi voliči „docela populární věc“, v zářijovém prohlášení nicméně dal najevo, že chce otázku nechat na jednotlivých státech.

Trump se sešel se Zelenským. Válku vyřešíme spravedlivou dohodou, řekl Politika Americký exprezident a nynější kandidát republikánů do Bílého Domu Donald Trump po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským uvedl, že, pokud se dostane znovu k moci, bude chtít vyřešit válku na Ukrajině spravedlivou dohodou. Podle tiskových agentur řekl, že chce na tom pracovat s Ruskem a s Ukrajinou. ČTK Přečíst článek