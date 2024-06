Stanislav Šulc: Evropská frakce Patrioti bude Babišův majstrštyk

Přehnaně ambiciózní, nebo šíleně populistické, až polofašistické? Tak se většinou bude hodnotit pokus Andreje Babiše dobýt Evropu novou frakcí nazvanou Patrioti pro Evropu. To podstatné je však zcela jinde. Babiš velmi šikovně vypálil evropský rybník vládní koalici, které právě evropské úspěchy zůstaly jedinou argumentací pro voliče před volbami do poslanecké sněmovny v příštím roce. Nyní Petru Fialovi a spol. již nezbude vůbec nic. Tedy krom naděje.

Když vloni Andrej Babiš poměrně drtivě prohrál prezidentské volby, velká část lidí jej začala odepisovat. Patřil jsem k hrstce, která upozorňovala na to, že raněný tygr může být nejnebezpečnější nepřítel. A Andrej Babiš právě toto nyní ukazuje v plné síle.

V českém politickém diskurzu je již téměř definitivním vítězem voleb do sněmovny v příštím roce a upřímně, vítězství stávající koalice či stran v ní zastoupených by bylo ohromným překvapením, ačkoli máme do voleb ještě více než rok.

Vládní ansámbl to alespoň pro skalní hrál na evropskou linku. Podařilo se předsednictví, do něhož spadla nejprve ruská invaze na Ukrajinu, následně energetická krize, jejichž řešení Fiala a Jozef Síkela opravdu moderovali mimořádně dobře. Jenomže to jsou už dva roky a do toho přišla řada přehmatů, omylů a paradoxů, kterých Babišovo ANO velmi umně využívalo.

Kudla do zad Macronovi

A tak když přišly volby do Evropského parlamentu, nebylo překvapení, že je ANO vyhrálo. Větší překvapení bylo, že voličstvo ODS se začalo vnitřně štěpit na větší či menší příznivce koalice a na příznivce alternativy, kterou se zatím stala koalice Přísahy a Motoristů.

Co tato novinka přinese, to je námět na úplně jiný komentář. Hrdinou tohoto komentáře totiž není duo Fízl a Diesel, ale právě Andrej Babiš.

Ten sice pro své voliče naoko Evropou opovrhuje, ale jinak velmi dobře chápe, co v ní a s ní může uhrát. A tak se již uzdravený a notně posilněný tygr rozhodl jednat. Nejprve bodl do zad přítele Emmanuela Macrona, který tygrem již přestal být a je spíše ploužícím se líným lvem.

Načež se český politik rozhodl pro rozehrání velké šachové partie, v níž se mu nakonec může sestavit velmi silnou frakci politiků z různých zemích, jejichž hlavním atributem je umění křičet a nadávat.

Proti všem

Ano, donedávna by to nebyla žádná velká moc ani kvalita, ale dnešní svět má ukřičené a nadávající v lásce, takže tohle Babišovi může vyjít.

A pokud mu to skutečně vyjde, sebere i poslední vítr, či spíše meluzínu z plachet vládní koalici. Pokud skutečně frakci sestaví, na což potřebuje něco přes dvacet europoslanců ze sedmi zemí EU, bude mít na kontě úspěch, o němž se českým politikům doposud ani nesnilo. A toho Babiš využije. Bude moci poukazovat na to, že čeští politici sice doma unii kritizují, ale nakonec vše Bruselu (sic!) odmávají. Odmávali migrační pakt, Green Deal, nakonec odmávají i tu hydru von der Leyenovou. Co na tom, že když byl v exekutivě on, odmával většinu věcí také. To už si přeci nikdo nepamatuje.

Naopak bude ukazovat, že až on skutečně Evropě vystavuje stopky, kde je „potřeba“. Že by Patrioti pro Evropu hlasovali pro cokoli zavánějící humanismem či ekologií? To rozhodně nebude jejich styl. Zato silný hlas proti všemu a všem, ten nyní v Evropě zaznívat zcela jistě bude.

Velkolepý tah

Upřímně řečeno, Babišův tah je částečně skutečně hoden obdivu. Jde do velké hry, která přesahuje hranice Česka. A nejspíš uspěje, protože akcentuje hlas, který je po celé Evropě rozeset úplně všude.

Že se bude muset spojovat se stranami, kterými by sám Andrej Babiš ještě v roce 2014 opovrhoval, protože by mu kazily byznys, to je Andreji Babišovi verzi 2024 zcela jedno.

Vláda Petra Fialy se tak pomalu stává institucí, již lze spíš litovat než ji nadále věřit, že zvládne dotáhnout funkční období s grácií a popere se s tygrem. Ale třeba má Petr Fiala někde v kouzelném saku tajný trumf, který vše zvrátí. Nicméně čas na to jej vytáhnout se brutálně krátí. Ještě když navíc v závětří čeká nikoli tygr, ale obr, který chce vládu přejet jejími vlastními zbraněmi. Ale jak jsem říkal dřív, o tom bude až jiný komentář.