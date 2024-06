Biden znervózněl své sponzory. Ti v panice zvažují, co dál

Devadesátiminutová první předvolební debata mezi bývalým republikánským prezidentem Donaldem Trumpem a stávajícím šéfem Bílého domu zvoleným za demokraty Joem Bidenem podtrhla Bidenovu největší slabinu, a to obavy ohledně toho, zda by ve svém pokročilém věku dokázal řádně vykonávat prezidentskou funkci další čtyři roky. Podle deníku The New York Times (NYT) Bidenovo vystoupení některé jeho sponzory šokovalo natolik, že si začali v panice psát zprávy o záložním plánu.

Jedenaosmdesátiletý Biden se během debaty zadrhával, hovořil tišším chraplavým hlasem a podle hodnocení amerického tisku působil nejistě. Osmasedmdesátiletý Trump naproti tomu vystupoval sebejistě, přestože někdy předkládal zavádějící tvrzení, píše NYT.

Do nominačního sjezdu demokratů zbývá sedm týdnů, do listopadových voleb čtyři měsíce a mezi demokraty nyní zavládla panika. Část těch, kteří dosud potlačovali své pochybnosti ohledně Bidenovy způsobilosti, nyní v zákulisí začala lobbovat u vysoce postavených stranických kolegů a zjišťovat, jak by se podle pravidel dal Biden na demokratické kandidátce nahradit.

„Game Over“

„Katastrofální,“ řekl stanici CNBC po debatě jeden nejmenovaný demokratický dárce, což podle NYT odráží náladu mezi dalšími sponzory demokratů. „Game Over,“ poznamenal další, zatímco se demokratický sponzor Mark Buell tázal, zda by Bidena v této fázi kampaně ještě vůbec šlo nahradit.

Další sponzor podle listu The Washington Post (WP) napsal zprávu s emodži znázorňujícím takzvaný face-palm, tedy gesto tváře v dlani, které obvykle značí frustraci, zoufalství a šok. K tomu připsal pouze citoslovce, které lze přeložit jako „jaj“.

Demokratičtí zákonodárci byli Bidenovým projevem konsternováni. Podle řady z nich se nálada při sledování debaty výrazně zhoršila, když začalo být jasné, že je Biden ten večer unavený, píše WP. Další demokraté obviňovali moderátory CNN, že v přímém přenosu neuváděli na pravou míru řadu Trumpových nepravdivých tvrzení. Také ale připustili, že se Biden proti Trumpovi kolikrát neohradil, když měl.

Neschopnost dokončit myšlenku

„Jsme totálně v p*deli,“ uvedl podle WP nejmenovaný demokratický stratég z jednoho z klíčových států, kde voliči někdy dávají přednost republikánům a jindy demokratům. „Má skvělý materiál. Jenom není schopen dokončit jedinou myšlenku,“ dodal.

Julián Castro, který působil v administrativě Baracka Obamy a byl starostou San Antonia, poznamenal, že od Bidena se před debatou moc neočekávalo, ale ani tato nízká očekávání prezident nedokázal naplnit. „Působil nepřipraveně, ztraceně a nedostatečně silně na to, aby dokázal Trumpovi účinně oponovat, který neustále lže,“ uvedl.

Sám Biden se tyto obavy snažil rozptýlil, ale i jeho viceprezidentka Kamala Harrisová připustila, že měl „pomalý začátek“ debaty. Zároveň ovšem uvedla, že jeho práce za poslední tři a půl roku znamená víc, než vystoupení v 90minutové debatě. Kalifornský guvernér Gavin Newsom, o němž se spekuluje jako o možném alternativním kandidátovi demokratů, odmítl, že by Biden mohl být nahrazen. Demokratický guvernér Pensylvánie Josh Shapiro vyzval stranické kolegy, aby si přestali dělat starosti, a raději se dali do práce.

„Joe Biden měl špatnou debatu, fajn, ale Donald Trump byl špatným prezidentem,“ prohlásil Shapiro.