Biden s Trumpem finančně zbrojí na prezidentské volby. Za měsíc vybrali miliardy

Americký prezident Joe Biden a Demokratická strana získali za duben na předvolební kampaň 51 milionů dolarů (1,16 miliardy korun), což je výrazně méně než vybrali od dárců v březnu. Bidenův pravděpodobný soupeř v listopadových prezidentských volbách Donald Trump a Republikánská strana za duben vybrali 76 milionů dolarů (1,7 miliardy korun), napsala agentura AP.

Březnový úspěch demokratů agentura Reuters spojuje s Bidenovým projevem o stavu unie. Sumu podle zdrojů pomohla navýšit i pozornost věnovaná stranickým primárkám v osmi státech.

Rekordní množství prostředků

Vedení Bidenovy kampaně uvedlo, že ke konci dubna měli na účtu 192 milionů dolarů, což je podle nich nejvíce v dějinách demokratických prezidentských kandidátů. Agentura AP ale poznamenává, že stejnou částku měli i na konci března, což znamená, že Bidenovi spolupracovníci za jeho propagaci stejně rychle utrácejí, jako na ni vydělávají.

Trumpovu táboru v dubnu výrazně pomohla velká společenská akce pro sponzory v Palm Beach na Floridě, kde se za jeden večer vybralo 50,5 milionů dolarů. Floridské setkání bylo podle AP Trumpovou reakcí na Bidenovu prezentaci po boku bývalých prezidentů Baracka Obamy a Billa Clintona, během níž se v New Yorku vybralo 26 milionů dolarů. Na květen demokraté chystají velkou akci v Los Angeles, mezi hosty by měli být herci George Clooney a Julia Robertsová.

