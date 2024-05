Stanislav Šulc: Biden dokončí to, co spustil Trump. Celní válku s Čínou

Zatímco si Donald Trump už třetí předvolební kampaň nasazuje MAGA čepičku a trousí všude frázi America First, v současnosti to je paradoxně jeho protivník v nadcházejících prezidentských volbách, kdo Ameriku opět posadí na trůn. Alespoň pomyslně. Joe Biden totiž zavádí dost přísná cla na čínské zboží. Co bude následovat? Očekávat lze téměř cokoli.

Stará diplomatická poučka vycházející z praxe říká, že celní válka tradičně předchází válce skutečné. Dokud spolu země čile obchodují, nemají moc důvod si ubližovat. Tato logika se v rozjitřeném 21. století již vyčerpala, přesto masivní celní překážky zatím svět nezažívá. To se však nejspíš začne dít. A v centru bude geopolitický i ekonomický spor mezi Amerikou a Čínou.

Joe Biden nově schválil další balík celních opatření na dovoz čínského high-tech zboží, tedy zejména nanočipů, solárních článků, baterií, kritických minerálů, zdravotnických produktů, některých výrobků z oceli a hliníku, stavebních jeřábů a mnoho dalších položek. A samozřejmě na elektromobily, v jejichž vývoji a produkci se Čína stala absolutní globální jedničkou.

Čína: Budeme se bránit

Podle čínského ministerstva obchodu zemi toto rozhodnutí znepokojuje, proto „přijme rozhodná opatření na ochranu svých práv a zájmů“, citují agentury čínskou reakci. „Rozhodnutí Spojených států zvýšit cla je porušením Bidenova závazku nesnažit se potlačovat rozvoj Číny,“ uvedlo dále ministerstvo.

Jedním z možných opatření pak přirozeně může být zvýšení orientace Číny na takzvaný globální jih (tedy další asijské státy, latinskou Ameriku a Afriku), ale také na Evropu.

Jak zareaguje Evropa?

Právě Evropa pak je třetím hráčem této velké hry. Ačkoli je aktuálně spíše hráčem pasivním, do křížku s Čínou se zaplétá čím dál hlouběji. A v centru jsou také elektromobily a baterie.

Je to právě segment automotive, který je výkladní skříní evropského know-how. Přímo a nepřímo zaměstnává miliony lidí, zároveň patří k hrstce oblastí, v nichž Evropa přichází s významnými technologickými inovacemi.

Nástup elektromobility z mnoha důvodů Evropa nezachytila včas, nyní jí hrozí „lavina“ čínských vozů či přinejmenším baterií. Technologicky se jí bránit nedokáže. Takže zbývá poslední cesta – cla.

Tím se trojúhelník celní války uzavře. A co bude následovat? Můžeme jen věřit, že se dávné diplomatické poučky nepotvrdí a že se vše odehraje „jen“ v ekonomické rovině. Krátkodobě by z toho mohl profitovat spotřebitel. Dlouhodobě? Lepší teď raději nemyslet.