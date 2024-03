Trump: Bez TikToku by se mladí zbláznili, Facebook je nepřítel lidu

Bývalý americký prezident Donald Trump kritizoval návrh zákona, který má přinutit společnost ByteDance k prodeji sociální sítě TikTok.

Takový krok by podle Trumpa mohl zvýhodnit platformu Facebook, informoval server BBC News. Pokud by firma do 30. září TikTok neprodala, úřady by aplikaci ve Spojených státech zakázaly. Američtí zákonodárci se obávají, že čínská vláda má přístup k datům uživatelů.

Trump, který se snažil TikTok zakázat v roce 2020, uvedl, že zákon by nespravedlivě zvýhodňoval společnost Meta, vlastníka sociální sítě Facebook. Současný americký prezident Joe Biden prohlásil, že opatření po případném schválení podepíše.

Ačkoliv Trump vnímá TikTok jako hrozbu, nyní je proti jeho zákazu. „Bez TikToku může vzrůst Facebook, který společně s mnoha dalšími médii považuji za nepřítele lidu,“ uvedl Trump. Zároveň poznamenal, že na TikToku je mnoho mladých lidí, kteří by se bez něj zbláznili.

Společnost Meta v roce 2021 znemožnila Trumpovi přístup k jeho účtům na Facebooku a Instagramu kvůli příspěvkům týkajících se útoku na Kapitol, kdy dav Trumpových příznivců během 6. ledna 2021 obsadil sídlo Kongresu v době projednávání volebních výsledků. Bývalý prezident může své profily znovu používat od ledna 2023.

Čínská vláda údajně podle amerických zpravodajských služeb využívá TikTok k podkopávání demokracie a vytváření pochybností o vedoucím postavení Spojených států. „Účty čínské vlády se během první poloviny volebního cyklu v roce 2022 zaměřily na kandidáty obou politických stran,“ uvedly americké tajné služby (DNI).