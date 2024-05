Ukrajina dostane od Bidena další velký balík peněz a systémy Patriot

Americký prezident Joe Biden dnes schválil nový balík vojenské pomoci pro Ruskem napadenou Ukrajinu v hodnotě 400 milionů dolarů (9,2 miliardy korun), informovala agentura Reuters.

Podle serveru Politico zahrnuje zbraně a munici, které již jsou v amerických zásobách, na Ukrajinu se tedy dostanou výrazně rychleji. Jde například o rakety pro systém protivzdušné obrany Patriot, střely země-vzduch Stinger, obrněná vozidla Bradley nebo protitankové střely Javelin.

Bidenovo oznámení přichází poté, co americký Kongres v dubnu po měsících vnitropolitických sporů uvolnil desítky miliard dolarů na vojenskou pomoc Ukrajině, a to nejen ve formě přímých dodávek vojenského vybavení, ale například i v podobě výcviku ukrajinských vojáků či zajištění humanitární pomoci.

Klíčová pomoc

Západní vojenská pomoc je podle analytiků i ukrajinských představitelů klíčová, aby ukrajinští obránci mohli čelit očekávané ruské ofenzivě a udrželi frontovou linii. Po několik měsíců se přitom Ukrajinci potýkali především s nedostatkem dělostřelecké munice i raket protivzdušné obrany a museli na některých místech před ruskými invazními silami ustupovat.

Americká vojenská pomoc pro napadenou Ukrajinu od zahájení plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022 k dnešku činí zhruba 44,7 miliard dolarů (přes jeden bilion korun), vyplývá z údajů amerického ministerstva zahraničí. Suma zahrnuje hodnotu vojenského materiálu, který již Kyjev obdržel, i zadané zakázky na výrobu a výdaje na vojenský výcvik či údržbu.

