Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Babiš odtajnil ministry. Turka posílá na životní prostředí, Macinka má dělat diplomacii

Babiš odtajnil ministry. Turka posílá na životní prostředí, Macinka má dělat diplomacii

Babiš odtajnil ministry. Turka posílá na životní prostředí, Macinka má dělat diplomacii
Profimedia
ČTK
ČTK

Babiš odtajnil nominace do nové vlády. Hrad už má kompletní seznam ministrů, který čítá politické matadory i nováčky, ale také překvapivé přesuny. Šéfem diplomacie má být Petr Macinka, zatímco Filip Turek má řídit ministerstvo životního prostředí.

Za ANO by se ve vládě ANO, SPD a Motoristů měli vrátit Alena Schillerová na ministerstvo financí, Karel Havlíček na průmysl, Lubomír Metnar na vnitro, Robert Plaga na školství a Adam Vojtěch na zdravotnictví. Vyplývá to z nominací, které ve středu předložil prezidentu Petru Pavlovi předseda ANO a pravděpodobný premiér Andrej Babiš.

Nováčky ve vládě za ANO by měli být poslanci Aleš Juchelka jako ministr práce, Zuzana Schwarz Bařtipánová jako ministryně pro místní rozvoj a bývalý sociální demokrat Jeroným Tejc jako ministr spravedlnosti, oznámil Babiš.

Jak vyřešit šlamastyku s návrhem rozpočtu? Řešení je vlastně docela jednoduché…

Názory

Poslanecká sněmovna dnes podle všeho na doporučení rozpočtového výboru vrátí návrh státního rozpočtu na rok 2026 Fialově vládě k přepracování. Dosluhující kabinet bude mít na revizi čas zřejmě zhruba do poloviny prosince. Lze předpokládat, že do té době nová vláda nevznikne.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Motoristé setrvali u nominací, o kterých se spekulovalo, ale jako vstřícný krok vůči Pavlovi podle Babiše navrhli poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí a předsedu Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. Ministrem kultury má být poslanec Oto Klempíř, sport by měl mít na starost předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný.

SPD navrhla bývalého zástupce náčelníka Generálního štábu Jaromíra Zůnu na ministra obrany, ministrem zemědělství by měl být bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán a ministrem dopravy bývalý šéf Českých drah Ivan Bednárik.

Většinu nominací Babiš jednotlivě nekomentoval. „Na rozdíl od této vlády (Petra Fialy, ODS), ve které není žádný kompetentní ministr, tak naši ministři jsou velice kompetentní. Ve Fialově vládě není ani jeden, který by měl kompetenci k danému resortu, podle toho to také vypadá,“ prohlásil Babiš.

Prezident se začne s adepty do vlády scházet postupně od tohoto pátku, řekl Babiš. „Konzultace začnou a prezident slíbil, že proběhnou do dvou týdnů,“ uvedl předseda ANO. Nová vláda by podle něj mohla vzniknout do poloviny prosince, což by odpovídalo době vzniku posledního kabinetu před čtyřmi lety. Kdy ho Pavel jmenuje premiérem, dnes s prezidentem Babiš neřešil.

Prezident po Babišovi žádá, aby před jmenováním sdělil, jak naloží se svým střetem zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. „Platí stále to, že to řeknu veřejně, ale nedomlouvali jsme se na nějakém konkrétním termínu,“ uvedl. Na čtvrteční mimořádné schůzi Sněmovny, kterou ke střetu zájmů svolala budoucí opozice, chce vyprávět svůj příběh v politice, obstruovat se nechystá, řekl.

Související

Dalibor Martínek: Proč Babiš tají jména ministrů? Asi se stydí za Turka

Dalibor Martínek: Proč Babiš tají jména ministrů? Asi se stydí za Turka
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Když chci být premiérem, měl bych předložit voličům nějaký plán, co bych v této pozici dělal. Andrej Babiš to tak nějak udělal. Sice nabídl hlavně sebe, silného psa, a potom několik populistických slibů. Dva miliony voličů mu dalo důvěru. OK.

Jako budoucí premiér a vládce země bych však také měl představit národu svůj tým, se kterým budu vize naplňovat. Vlastně bych se těmi osobnostmi, nejlepšími z nejlepších, měl chlubit. Být na ně hrdý. Aby i národ mohl být hrdý a klidný, když ví, jaké má v čele experty.

Je záhadou, že se Andrej Babiš svým budoucím týmem nechlubí. Ba naopak, tají, kdo bude vládnout, tancuje kolem toho. Jako by se za své ministry styděl.

Na Hrad nese utajená jména. Když prý prezident bude chtít, zveřejní je. Co je to za tajnůstkaření? Jsou snad jména budoucích ministrů státním tajemstvím? Nesmíme znát kandidáty, kteří budou zastupovat tento stát? Proč?

Stydí se snad Babiš za Turka? Nebo za někoho jiného? Pokud ano, neměl jeho jméno nést prezidentovi. Nebo je k utajování jmen aspirantů na ministra nějaký jiný důvod? Odpověď je, že není. Je přece oprávněným požadavkem a očekáváním každého Čecha znát, kdo by mohl řídit ten či onen resort. Babiš všechny napíná, nutí novináře k hledání zákulisních informací, spekulacím. Zcela zbytečně.

Jediným možným výkladem je, že se skutečně stydí za Turka. Ale jmenovat ho musí, Motoristy k vládnutí potřebuje. 

Je smutné, že utajování informací, které by měly být veřejné, není specialitou Andreje Babiše. Dosluhující vláda například vůbec nedovolila veřejnou debatu kolem rozpočtu. Nejdůležitějšího zákona země. Logický důvod to také nemělo, ministr financí Stanjura chtěl mít s posvěcením premiéra Fialy jen „klid na práci“. A rozpočet dodal Sněmovně v poslední zákonný termín bez toho, aby ho předtím veřejnost viděla. To už bude skutečně probíhat jednání o klíčových otázkách země bez zraku veřejnosti? Patrně nový trend.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Google se drápe na vrchol. Po zádech Nvidie

Emise Googlu za posledních pět let vzrostly o polovinu, stojí za tím AI
iStock
Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Hodnota Alphabet, mateřská firma gigantu Googlu, se dostala těsně k hranici 45 bilionů dolarů. Nad ní jsou jen dvě firmy, Apple a Nvidia. A právě Nvidii teď Google těžce dýchá za krk.

Nvidia, čipový gigant, se drží na vrcholku nejhodnotnějších firem světa od loňského června. A její prvenství vypadalo jako nedotknutelné - GPU, grafické čipy, jsou pro firmy nejžádanějším artiklem současnosti. Pokrok v technologiích a umělé inteligenci je na nich závislý. Prvenství Nvidie ale začal najednou ohrožovat nečekaný hráč, Google. Gigant, kterého má většina lidí spojeného s vyhledávačem (jedničkou na globálním trhu), hodně investoval do AI. A do vývoje čipů, které na rozdíl od grafických procesorů Nvidie fungují na jiné technologii, jde o tzv. tenzorické čipy, TPU, vyvíjené přímo pro AI. 

Závod se v posledních pár týdnech přelil na burzovní parket. Zatímco cena akcií Nvidie od konce října klesla volným pádem, viz graf, akcie Alphabetu, matky Googlu, naopak vzrostly za poslední měsíc o 24 procent - což na tržní kapitalizaci přidalo skoro miliardu dolarů. 

vývoj akcií Alphabet od začátku roku 2025 Yahoo Finance/newstream

Asi největší kudlou do zad Nvidii se stala spekulace, že Meta jedná o nákupu čipů s Googlem, a to za miliardy dolarů. Meta je jedním z největších zákazníků Nvidie. Kromě toho Google představil vylepšenou verzi svého AI modelu Gemini 3, která prý v něčem předstihuje dosavadního lídra ChatGPT od OpenAI. 

Deník Financial Times zveřejnil komentáře obchodníků k situaci. „Gemini 3 může být méně drastickou, ale důležitější verzí disrupce DeepSeekem,“ řekl Mike O’Rourke z Jones Trading, s odkazem na čínský AI start-up, jehož v lednu zveřejněný jazykový model AI spustil prudký výprodej amerických technologických společností včetně Nvidie. „Trh přijímá názor, že Google je jednoznačným lídrem v oblasti umělé inteligence,“ dodal.

Úspěch Googlu nás těší

Charlie McElligott, stratég ze společnosti Nomura, také přirovnal dopad Gemini 3 k šoku způsobenému DeepSeekem. Nejnovější model společnosti Alphabet „resetoval šachovnici hierarchie umělé inteligence“ a stáhl trh do „nového DeepSeek momentu,“ uvedl ve zprávě pro klienty. Nutno ale podotknout, že hysterický výprodej trhů a hrozba dominance DeepSeeku nad americkými platformami měly životnost jen několik dní

Nvidia se dostala na vrchol na konci října, její akcie tehdy dosáhly ceny 207 dolarů. Pak nastal volný pád na 175 dolarů. Vedení svou pozici vehementně brání. „Úspěch Googlu nás těší, dosáhli velkých pokroků v oblasti umělé inteligence. Nadále budeme Google zásobovat,“ uvedla firma v prohlášení a dodala,. že Nvidia je nadále lídrem odvětví, je to jediná platforma, na které běží každý model umělé inteligence, a používá se všude, kde se dělá computing.

Každopádně, na svém vrcholu přesahovala hodnota Nvidie 5 bilionů dolarů, nyní je zhruba o tři čtvrtě bilionu níže. 

Šéf Eli Lilly David Ricks

Eli Lilly vstoupila jako první z farmaceutických společností do klubu bilionových firem

Zprávy z firem

Tržní hodnota americké farmaceutické společnosti Eli Lilly překročila bilion dolarů, tedy 21,1 bilionu korun. Eli Lilly je tak prvním výrobcem léků, který vstoupil do exkluzivního klubu, kde vládnou technologické společnosti. Firmě pomáhá prudký růst poptávky po lécích na hubnutí, uvedla agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Sázka na umělou inteligenci. Tyto společnosti jsou připraveny ovládnout ekonomiku poháněnou AI

Trhy

Komerční spolupráce

Přečíst článek
Doporučujeme