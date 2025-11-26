Babiš odtajnil ministry. Turka posílá na životní prostředí, Macinka má dělat diplomacii
Babiš odtajnil nominace do nové vlády. Hrad už má kompletní seznam ministrů, který čítá politické matadory i nováčky, ale také překvapivé přesuny. Šéfem diplomacie má být Petr Macinka, zatímco Filip Turek má řídit ministerstvo životního prostředí.
Za ANO by se ve vládě ANO, SPD a Motoristů měli vrátit Alena Schillerová na ministerstvo financí, Karel Havlíček na průmysl, Lubomír Metnar na vnitro, Robert Plaga na školství a Adam Vojtěch na zdravotnictví. Vyplývá to z nominací, které ve středu předložil prezidentu Petru Pavlovi předseda ANO a pravděpodobný premiér Andrej Babiš.
Nováčky ve vládě za ANO by měli být poslanci Aleš Juchelka jako ministr práce, Zuzana Schwarz Bařtipánová jako ministryně pro místní rozvoj a bývalý sociální demokrat Jeroným Tejc jako ministr spravedlnosti, oznámil Babiš.
Poslanecká sněmovna dnes podle všeho na doporučení rozpočtového výboru vrátí návrh státního rozpočtu na rok 2026 Fialově vládě k přepracování. Dosluhující kabinet bude mít na revizi čas zřejmě zhruba do poloviny prosince. Lze předpokládat, že do té době nová vláda nevznikne.
Motoristé setrvali u nominací, o kterých se spekulovalo, ale jako vstřícný krok vůči Pavlovi podle Babiše navrhli poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí a předsedu Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. Ministrem kultury má být poslanec Oto Klempíř, sport by měl mít na starost předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný.
SPD navrhla bývalého zástupce náčelníka Generálního štábu Jaromíra Zůnu na ministra obrany, ministrem zemědělství by měl být bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán a ministrem dopravy bývalý šéf Českých drah Ivan Bednárik.
Většinu nominací Babiš jednotlivě nekomentoval. „Na rozdíl od této vlády (Petra Fialy, ODS), ve které není žádný kompetentní ministr, tak naši ministři jsou velice kompetentní. Ve Fialově vládě není ani jeden, který by měl kompetenci k danému resortu, podle toho to také vypadá,“ prohlásil Babiš.
Prezident se začne s adepty do vlády scházet postupně od tohoto pátku, řekl Babiš. „Konzultace začnou a prezident slíbil, že proběhnou do dvou týdnů,“ uvedl předseda ANO. Nová vláda by podle něj mohla vzniknout do poloviny prosince, což by odpovídalo době vzniku posledního kabinetu před čtyřmi lety. Kdy ho Pavel jmenuje premiérem, dnes s prezidentem Babiš neřešil.
Prezident po Babišovi žádá, aby před jmenováním sdělil, jak naloží se svým střetem zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. „Platí stále to, že to řeknu veřejně, ale nedomlouvali jsme se na nějakém konkrétním termínu,“ uvedl. Na čtvrteční mimořádné schůzi Sněmovny, kterou ke střetu zájmů svolala budoucí opozice, chce vyprávět svůj příběh v politice, obstruovat se nechystá, řekl.