Babiš: Neskutečná mafie. Vládní strany spojují korupce, klientelismus, peníze a „koryta“

Strany vládní koalice podle předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše kryjí vlastní korupci a klientelismus, všechny skandály s nimi spojené se údajně snaží přejít mlčením. Bojí se reakce veřejnosti a bojí se o své pozice, uvedl Babiš v rámci úvodního vystoupení na mimořádné schůzi, kterou iniciovalo jeho hnutí.

„Vládní strany spolu svorně kryjí vlastní korupci a klientelismus za každou cenu,“ prohlásil Babiš. Podle něj jsou skutečnými hodnotami, které ODS, STAN, Piráty, TOP 09 a KDU-ČSL spojují, právě korupce, klientelismus, peníze a „koryta“.

Babiš promluvil na schůzi jako první z řečníků s přednostním právem poté, co se této možnosti vzdali premiér Petr Fiala, ministr financí Zbyněk Stanjura (oba ODS) i místopředseda Sněmovny a ANO Karel Havlíček.

Ve vystoupení předseda ANO opětovně obšírně rozebíral případ Podnikatelské družstevní záložny (PDZ), v níž měl v minulosti uložené peníze i premiér a předseda ODS Fiala. ANO spojuje kampeličku s dary pro ODS, podezřením na praní špinavých peněz a zmizením stamilionů korun určených pro Ukrajinu. „To je neskutečná mafie, která tady byla léta budovaná a nikdo o tom nemluvil,“ prohlásil Babiš. Kampelička byla podle něho „nejspíš pračkou špinavých peněz politiků ODS a zdroj skrytého financování Fialovy partaje a jejích volebních kampaní“.

K debatě o premiérově podílu v záložně se Sněmovna sešla z podnětu ANO už začátkem února, program schůze ale s ohledem na koaliční většinu neschválila. Premiér tehdy uznal, že chyboval, když nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení, opakované jednání Sněmovny o tomto tématu označil za absurdní.

O činnost záložny se podle Lidových novin zajímají detektivové z odboru hospodářské kriminality pražského krajského ředitelství. V polovině března s ní zahájila správní řízení Česká národní banka kvůli trvajícím nedostatkům ve fungování kampeličky. Řízení směřuje k odnětí povolení působit jako družstevní záložna.

Babiš mluvil také o pražské korupční kauze Dozimetr a aféře kolem financování hnutí STAN. „Hnutí STAN vzniklo jako organizovaný zločin, který má loupit a brát peníze daňových poplatníků,“ řekl šéf ANO. Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan podle Babiše funguje jako prodloužená ruka podnikatele Michala Redla, jenž patří do skupiny lidí stíhaných v případu Dozimetr. Vyšetřovatelé tvrdí, že organizovaná skupina v čele Redlem obsadila klíčové pozice v pražském dopravním podniku tak, aby spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Případ vedl k rezignaci několik vysoce postavených politiků.

Pokud Sněmovna stejně jako v únoru neschválí program schůze, jejíž jediný bod má název „Vymlčené korupční kauzy vládních stran“, možnost vystoupit budou mít pouze řečníci s přednostním právem, nikoli řadoví poslanci.