Babiš: Nekritizuji pomoc Ukrajině, ale česká muniční iniciativa je jen obří PR akce

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že nekritizuje pomoc Ukrajině, ale netransparentnost aktuální české muniční iniciativy, kterou vnímá především jako obří PR akci. Babiš to napsal v odpovědi na dopis ministryně obrany Jany Černochové (ODS), ve kterém bývalému premiérovi vyčítala útoky na muniční iniciativu.

Černochová v úterním dopisu Babišovi napsala, že jeho nepodložené útoky veřejně poškozují Česko. Dopisem chtěla připomenout, že otázky obrany a bezpečnosti ČR mají zůstat stranou od politického boje. Babiš se podle ní snaží vyvolat dojem, že iniciativa je nějakým podvodem, aby získal hlasy voličů SPD a „dalších extrémních proudů“. Iniciativa je přitom ojedinělou formou pomoci Ukrajině, dodala.

Babiš ve své odpovědi napsal, že hnutí ANO nikdy nezpochybnilo pomoc Ukrajině. „Stejně tak jsme nikdy nezpochybnili, že Rusko je jasný agresor, a opakovaně jsme také tento jeho teroristický akt jednoznačně odsoudili,“ uvedl. Hnutí však považuje muniční iniciativu za netransparentní, dodal. „Vnímám ji především jako obří PR akci,“ uvedl. Pokud by bylo hlavním cílem skutečně Ukrajině pomoci, nemluvilo by se o této aktivitě od února, ale až po doručení pomoci, napsal předseda ANO.

Bude munice převážena přes Česko?

Po Černochové žádá odpovědi například na otázky, kolik české daňové poplatníky munice stála, případně proč vláda nákupy neuskutečňuje přes státní podniky. „Jaká byla hrubá marže na každém dělostřeleckém granátu? Jak zaručíte, že obchodníci se zbraněmi mají přiměřený zisk a nezneužívají situace válečného stavu?“ ptá se. Zajímá se i o to, zda bude munice repasovaná v ČR a převážená přes české území.

S návrhem na nákup munice mimo členské státy unie přišel český premiér Petr Fiala (ODS) na mimořádném summitu EU na počátku února. Do iniciativy se dosud zapojilo na 20 zemí z celého světa, které už přispívají nebo chtějí přispívat. Česko funguje jako zprostředkovatel, který ví, co ukrajinská armáda potřebuje, a propojuje jednotlivé země s dodavateli vojenského vybavení. První dodávky z této iniciativy by měly na Ukrajinu zamířit začátkem léta.

Zástupci ANO a Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se tento týden přeli ohledně vztahů s Ruskem i v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu. Vládní koalice Spolu zveřejnila upravenou grafiku z kampaně ANO, kde jeho heslo „Česko, pro tebe všecko“ zaměnila za „Rusko, pro tebe všecko“. Představitelé ANO mluví kvůli tomu o hybridním útoku Spolu, protože obrázek je i na webu s heslem kampaně, které si ANO včas nezaregistrovalo. Počínání obou uskupení kritizoval prezident Petr Pavel, kampaň Spolu je podle něj stejně nebezpečná jako „Babišovy výroky podněcující protiukrajinské nálady“.

