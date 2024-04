Fiala: Naše vláda zatím naplnila 60 procent úkolů, které jsme si stanovili

Vláda pětikoalice, tedy ODS, lidovců, TOP 09, Starostů a Pirátů, má podle premiéra Petra Fialy splněno 60 procent z úkolů, které si před více než dvěma lety zadala. Delegátům volebního kongresu ODS v Ostravě v kandidátském projevu řekl, že není pochyb o tom, že do konce mandátu splní vláda naprostou většinu toho, co si předsevzala.

Reklama

Vládní kabinet podle něj zvládl přejít přes neočekávané výzvy a restartu Česka nasvědčují všechny ekonomické ukazatele. „Poklesla inflace, ceny energií už několik měsíců klesají. Dočkáme se růstu reálných mezd,“ uvedl.

Fiala kandiduje na předsedu ODS sám, nepřihlásil se žádný vyzyvatel. Mandát obhajuje popáté, když ho dokončí, bude v čele ODS déle než zakladatel strany Václav Klaus. Fiala dnes delegáty požádal o silný mandát, který mu pomůže v parlamentních volbách příštího roku dovést ODS k vítězství. „Nechci žít v zemi, která bude ovládána několika oligarchy a stranou jednoho muže. Nechci žít v zemi, která se sklání před Moskvou,“ prohlásil a vyzval spolustraníky k tahu, jehož cílem mají být úspěšné volby.

Babiš: Neskutečná mafie. Vládní strany spojují korupce, klientelismus, peníze a „koryta“ Politika Strany vládní koalice podle předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše kryjí vlastní korupci a klientelismus, všechny skandály s nimi spojené se údajně snaží přejít mlčením. Bojí se reakce veřejnosti a bojí se o své pozice, uvedl Babiš v rámci úvodního vystoupení na mimořádné schůzi, kterou iniciovalo jeho hnutí. ČTK Přečíst článek

Do voleb chce Fiala připravit plán rozvoje země na další dvě volební období, tedy s přesahem deseti let. Stavět hodlá na investicích a vzdělávání. „Jakou zemi chceme? Za jaké Česko bojujeme? Za zemi, která bude demokratická, která bude pevnou součástí EU a NATO. Za zemi, kde bude umět reagovat na technologické výzvy 21. století. Za vzdělanou zemi, která dá prostor talentům. Za úspěšnou a sebevědomou zemi,“ konstatoval. Zopakoval, že pilíři dalšího růstu Česka musí být efektivní stát, strategické investice, kvalitní a smysluplné vzdělávání.

V souvislosti s jednáním o změně penzí, které moderuje prezident Petr Pavel, uvedl, že důchodovou reformu vláda prosadí, ať už k tomu dá opozice souhlas, nebo ne.

Kritika směrem k opozici

„Opozice každý den ukazuje, že si vybrala cestu negace, destrukce a lží. Bez ohledu na náklady. Jako by oprášili staré komunistické heslo: čím hůře pro republiku, tím lépe pro nás. To je bezostyšné lhaní, to je hazardování s budoucností státu a všech občanů,“ uvedl na adresu ANO. Stranu expremiéra Andreje Babiše zmínil i v souvislosti s jednáním o důchodech, v němž podle Fialy hnutí obrátilo, „když se jeho šéf vrátil z dovolené“.

Češky na stejnou roční odměnu pracují o 65 dní déle než muži Zprávy z firem Různé platy za stejnou práci mužů a žen, předsudky, málo částečných pracovních úvazků a neochota nastavit přijatelné pracovní podmínky pro zaměstnance ve firmách, ale i pro poslankyně ve sněmovně. To jsou problémy pracovního trhu v Česku v roce 2024. Situace se u nás v těchto věcech mění jen pomalu, a když to půjde dál tímto tempem, budou prý platy vyrovnány za více jak 100 let. A to je třeba zrychlit, protože to bude přínosem pro celou společnost, shodují se diskutující 15. ročníku mezinárodní konference Equal Pay Day v Praze. Věra Tůmová Přečíst článek

„Naši kritici nás vnitřně nabíjejí, i letos chceme ukázat, že nemají pravdu. I v tomto volebním roce chceme maximálně uspět,“ uvedl ke kampani před evropskými, krajskými a senátními volbami. Před sněmovními volbami v příštím roce chce hájit demokratické hodnoty. „Jsme uprostřed dlouhého boje o budoucí podobu naší republiky,“ řekl. Dodal, že v budoucnu se ukáže, zda ČR bude součást západní demokracie, nebo se stane hybridním autoritářským oligarchistickým režimem.

Sněmovní volby přirovnal k souboji dvou světů. „Buď vyhrajeme a povedeme zemi demokratickým směrem. Nebo vyhrají oni a znovu se z nás pokusí udělat periferii Evropy,“ prohlásil.