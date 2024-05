Dalibor Martínek: Ach bože. Proč dělá svoji kampaň ODS vždycky špatně?

Marketingoví experti Spolu představili vizuály pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat v červnu. Třemi slovy: Vypadá to děsivě. Člověku se chce z výkonů expertů najatých ODS, z jejich přemýšlení, brečet. I kdyby chtěl tuto tradiční českou partaj někdo volit, někdo, kdo zastává hodnoty otevřeného trhu, svobody, a nemá rád populismus, tak proboha, co to předvádějí?

Experti si asi seděli na hlavách. Prezentovat vizuál, kde má Babiš a Dostálová na anti-billboardu na tvářích nakreslenou ruskou vlajku, to není ani nápadité, ani originální, ani vtipné. Je to jenom blbé.

Je nepochopitelné, proč největší vládní strana nedokáže dobře marketingově pracovat. Vybírá si ke spolupráci jen loajální podržtašky, které ovšem nemají potřebné kvality? Nebo nechtějí utrácet za profesionální marketing, je to pro ně moc drahé? A proto klidně pohrají volby? Těžko vidět do hlav lídrů ODS, a těžko vlastně identifikovat, kdo těmito lídry je. Ale ať už je to kdokoliv, měl by odevzdávat dobrou práci. To se před eurovolbami nejsilnější vládní straně šeredně nedaří.

Nechci fušovat marketingovým expertům jakékoliv strany do jejich práce. Ale napadá mě, že když vládnu, měl bych se před dalšími volbami pochlubit svými výsledky. Co jsem udělal za poslední dobu pro růst české ekonomiky, pro zlepšení podnikatelského prostředí, pro lepší život v této zemi. A jaké hodnoty budu zastávat v plénu evropských národů. Jaké vize nabídnu. Jsem snad hloupý, když takto přemýšlím?

Chci v Bruselu prezentovat, že Babiš je kamarád Ruska? A koho to zajímá? Koho zajímá na evropské úrovni Babiš, a vztahy malého Česka s Ruskem?

Čechy zajímají jiná témata

Při volbách do europarlamentu samozřejmě není tak podstatné, co si kdo myslí v Bruselu, ale co si kdo myslí tady. Je zřejmé, že Čechy zajímají jiná témata, než jestli má Babiš ruskou vlajku na tváři. Potvrzují to dlouhodobě předvolební průzkumy. Babiš lidi zajímá, protože si dokázal vytvořit auru člověka, který umí věci řídit a zajímá ho prospěch země. Ať je tento obraz jakkoliv pokřivený, je vystavěný.

Kdo chce Babiše ve volbách, jakýchkoliv, porazit, měl by změnit myšlení. Přinést něco pozitivního. Boj za demokracii je hezké téma, ale už se trošku vyčerpalo. Lidi zajímá po dvou letech covidu a současném ekonomickému tápání země spíš nedostupné hypotéky a drahé půjčky, růst nájmů, životní úroveň, drahé energie. Dostupné bydlení, budoucnost. Tady vláda nedává recept.

Například, nový stavební zákon měl zrychlit výstavbu bytů. Pořád není dokončený. Mladí nemají kde bydlet, slyší jenom výmluvy. Státní aparát bobtná. A co podpora svobodného podnikání? Je zatím na papíře. V této rovině by to chtělo nějaká pozitivní slova, sem zaměřit kampaň. Ne kreslit Babišovi na tvář ruskou vlajku. Říkat pořád, že ten druhý je špatný, to dělá žalobníček, uplakánek. Vzchop se, a předveď něco sám za sebe, měl by slyšet takový.

Ať si kdo chce, co chce myslí o Donaldu Trumpovi, tak jeho marketingové heslo Make America Great Again je prostě geniální. Každý volič, občan, by chtěl být velký. Ne lokaj, podřízený šikaně státních úřadů. Tomu se říká trefit se v kampani do pozitivního myšlení, pane Fialo. Ano, možná je to populismus, ale lidem přeci musíte dát naději. A potom, samozřejmě, svůj závazek naplnit. V Česku se z hlediska vládní politiky neděje ani jedno, ani druhé. A potom tady lepíme oponentům ruské vlajky na tváře.