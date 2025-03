Rubiův vzkaz Ukrajincům: Trump chce ukončit válku co nejdříve

Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl ukrajinskému protějšku Andriji Sybihovi, že prezident Donald Trump chce ukončit rusko-ukrajinskou válku, co nejdříve to bude možné. Rubio to sdělil Kyjevu v pátek v telefonickém rozhovoru, napsala s odkazem na sdělení jeho ministerstva agentura Reuters.

„Ministr zdůraznil, že prezident Trump je odhodlán ukončit válku co nejdříve, a zdůraznil, že všechny strany musí podniknout kroky k zajištění udržitelného míru,“ uvedlo ministerstvo zahraničí v prohlášení po telefonátu. Rubio podle úřadu předtím o válce mluvil s francouzským ministrem zahraničí Jeanem-Noëlem Barrotem.

Trump tento týden pozastavil vojenskou pomoc a sdílení zpravodajských informací Ukrajině, která se už přes tři roky brání široké ruské agresi. Americký prezident tak chce vyvinout tlak na Kyjev, aby přijal dohodu o příměří.

Rusko je ochotno vyjednávat o dočasném příměří na Ukrajině za předpokladu, že dojde k pokroku na cestě ke konečnému mírovému urovnání. Agentuře Bloomberg to řekli lidé obeznámení se situací v Moskvě.

