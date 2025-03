Dalibor Martínek: ANO, nebo ODS? Ne. Volby budou o malých, nečitelných stranách

Volby by vyhrálo ANO. To nám teď budou říkat každý týden až do podzimních voleb průzkumné agentury. Nevíme ještě, jaké bude datum voleb, to stanoví prezident, ale mluvíme asi o půl roce. Bude to postupně čím dál intenzivnější, přibydou hesla a plakáty, bizarní výroky – naposledy chtějí Motoristé povinnou vojnu – takových bizarností bude přibývat. Ale přes všechny vlnky vše směřuje k předem očekávanému výsledku.

Skoro se zdá, že půjde o jedny z nejnudnějších voleb ever. Prostě vyhraje Babiš, a jde jen o to, s kým se po volbách dohodne na vládě. To je obrázek, který nás do léta unudí, a na podzim to tak dopadne.

Leda by Babišův tým vytáhl nějak špek, tak jak to uměl a dělal vždy. Mají na to takové schéma. Babiš jezdí po vesnických zábavách, staví se do pozice lidového strejdy, který má zájem o život obyčejných lidí, a cpe si fotky z těchto akcí na sociální sítě. Občas oglosuje nějaké dění. A to tak, aby se zalíbil co největší skupině voličů.

Mezitím Karel Havlíček dělá černou práci, sedí v parlamentu a kritizuje a „racionálně“ rozebírá každý nový zákon, o kterém si v ANO myslí, že má potenciál zaujmout voliče.

A ve třetím gardu Babišova bezpečnostní sekce nemluví, maká. Vymýšlí, jak přijít na kobylku nejen opozici, tedy stranám současné vládní koalice, ale také konkurentům z okrajových křídel hlavního proudu. Tam se totiž nacházejí úhlavní nepřátelé. Babišovi je jasné, že na profesora Fialu si nepřijde. Fiala letí příliš vysoko nad jeho dohledem, řeší pomoc Ukrajině, hodnoty západního prostoru.

Kauza se záložnou vyšuměla

Jen jednou za toto volební období se premiér dostal do médií s nějakou „kauzou“. Vkladem milionu korun do Podnikatelské družstevní záložny. Celá věc vyšuměla, past sklapla naprázdno. Jediným poselstvím voličům bylo, že pro premiéra jsou nějaké finanční hrátky pod rozlišovací schopnost. Je to světec, který má na srdci jen blaho národa. Babiš to jistě pochopil a touto cestou se nevydá.

Mimochodem, fakt, že má Fiala vysoký morální kredit nikdo nezpochybňuje. Nicméně, Fiala jistě při své inteligenci chápe, že sedmdesát procent obyvatel této země zajímá spíš ta denní hrouda, obživa, peníze, než vzletné myšlenky. Fiala dělá dobrou práci pro tuto zemi, ale ve volbách bude patrně oslyšen. Letí příliš vysoko.

Uvidíme, jestli Babišův tým vytáhne ještě nějakého králíka z klobouku, který by oživil pomalu tekoucí předvolební proud, který směřuje ke svému očekávanému podzimnímu vyústění. Hlavní, co Babiše nyní může zajímat, jsou propadlé hlasy. Podle průzkumu STEM z loňského roku by jich mohlo být víc než devět set tisíc. To je nota, na kterou patrně Babiš bude hrát.

Odrovnaní Piráti. STAN je jiný oříšek

Nechá koalici topit se ve vlastní šťávě. Piráty už odrovnal rozevlátý Ivan Bartoš a teď se těžce sbírají pod těžkopádným Zdeňkem Hřibem. Tam bude stačit do nich jen tak drobně rýpat, třeba že jejich poslanci berou obří náhrady a tak. Fialu nechá Babiš být, TOP 09 má svých problémů dost i bez Babiše. STAN je jiný oříšek, ale možná se Babišovi budou po volbách hodit, takže klid zbraní.

Budoucího vítěze voleb teď musí nejvíc zajímat, co se děje na okrajích politického spektra. Tam mu totiž ujídají protestní hlasy proti vládě. To já mám být opozice, ne vy, si může myslet Babiš.

Motoristé, Stačilo, Trikolora, Přísaha. To jsou ty osiny. Každá z těchto protestních stran plandá v průzkumech kolem pěti procent. Babiš by přitom potřeboval jejich voliče. Ti jsou podobně myšlenkově naladěni jako on, ale z nějakého záhadného důvodu je přitahují okrajové, někdy až extremistické strany.

Shody s ANO

Přitom, když se podíváte do programů těchto jednotlivých stran, programově se kryjí s ANO s osmdesáti až devadesáti procent. V programu problém není. Problém pro Babiše je, že každá z těchto malých stran má lídra, který se chce předvést, politicky uspět. Pro Klausova Petra Macinku z Motoristů jsou tyto volby úhelným kamenem. Robert Šlachta chce předvést, že on je ten správný rebel. Komunistka Konečná ze Stačilo chce pozvednout padlý levičácký prapor. A Trikolora? Najděte mezí ní a Macinkou pět rozdílů.

Jakkoliv jde o strany okrajové a pro politické spektrum zbytečné, užírají hlasy. To Babiše musí štvát. Na jednu stranu je každá jedna z nich možným koaličním partnerem, pokud ve volbách uspěje. Na druhé straně, Babiš by byl raději, kdyby neexistovaly. Ale zařídit to nedokáže, to je jako byste lovili hejno kobylek.

Otázkou blížících se voleb tedy není, kdo vyhraje, ale které malé strany se dostanou do parlamentu. Jako dříve tradičně byli jazýčkem na vahách lidovci, tentokrát to bude někdo ze jmenované čtveřice. Bohužel, volby v Česku 2025 nebudou o hodnotách, o chaosu nebo pořádku, jak zní heslo ODS. Babiš je chaos, my pořádek. Budou o malých, nečitelných stranách.