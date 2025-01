Češi nejvíce důvěřují politikům ANO, ukázal průzkum. Před Fialou je i Konečná

Veřejnost má největší důvěru v opoziční politiky, vládní většinou propadli. Vyplývá to z lednového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Největší důvěru mají lidé v předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a jeho spolustraníky Karla Havlíčka a Alenu Schillerovou, po nich následuje předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Za nimi se umístil vládní politik a šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Stejnou podporu jako Rakušanovi vyjádřili lidé i lídryni hnutí Stačilo Kateřině Konečné (KSČM), která zasedá v Evropském parlamentu. Za nimi je předseda vlády Petr Fiala (ODS), stejnou podporu jako premiér má i europoslanec za Motoristy Filip Turek.

Bývalý premiér Babiš získal důvěru od 28 procent respondentů, stínovému premiérovi a exministrovi průmyslu a dopravy Karlu Havlíčkovi důvěřuje 22 procent voličů a bývalé ministryni financí Aleně Schillerové pětina oslovených. Po politicích hnutí ANO se těší největší důvěře předseda SPD Tomio Okamura, podpořilo ho 15 procent dotázaných. Rakušan a Konečná mají podporu 14 procent a premiér Fiala s europoslancem Turkem 12 procent voličů.

Desetina respondentů důvěřuje Róbertu Šlachtovi, který vede hnutí Přísaha ze Senátu. Devět procent obdržela předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a osm procent předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová. Sedm procent získal předseda Pirátů Zdeněk Hřib či šéf lidovců Marek Výborný.

Babiš favoritem na premiéra

Analytický ústav STEM také zkoumal podporu politických lídrů na post premiéra. Jasným favoritem na předsedu vlády je Andrej Babiš, který převyšuje ostatní kandidáty podporou 27 procent. Na druhém místě je Karel Havlíček, který obdržel 13 procent. „Z řad stran vládní koalice je nejpřijatelnějším kandidátem Petr Fiala, který má podporu devíti procent respondentů. Jeho náskok nad Vítem Rakušanem (šest procent) však není výrazný,“ uvedl STEM.

„Za zmínku stojí i nízká podpora kandidátek – žen. Alena Schillerová získala tři procenta, stejně jako Jana Maláčová, a Markéta Pekarová Adamová má pouze dvě procenta. Výjimkou je Kateřina Konečná, která dosáhla podpory pět procent, což ji překvapivě řadí mezi lépe hodnocené kandidáty,“ uvedli autoři průzkumu k otázce podpory na post premiéra.

Termín letošních voleb do Sněmovny vyhlásí prezident Petr Pavel pravděpodobně na druhou polovinu září. V úvahu připadá například 26. až 27. září. Řekl to v pátek v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu speciál. Lednového výzkumu STEM se účastnilo 1533 respondentů.

