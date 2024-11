ANO stále vládne průzkumům. Do Sněmovny by prošli i Motoristé a KSČM

Sněmovní volby by v říjnu vyhrálo hnutí ANO se 33,5 procenta hlasů, ODS by dostala 12 procent a STAN by získal 11 procent. Klesla podpora Pirátů a SPD, do Sněmovny by se spolu s nimi dostali také Motoristé a KSČM, uvádí model agentury Median. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny zůstali lidovci a TOP 09, jejich předsedové ale na konci října podepsali s ODS memorandum o společné kandidatuře v koalici Spolu. Vzrostl zájem lidí jít k volbám.

Podpora ANO, ODS a STAN se proti září téměř nezměnila, Pirátům a SPD klesla shodně o dva procentní body. Pirátům by tak v říjnu dalo hlas 6,5 procenta voličů a SPD by volilo pět procent. Motoristé by dostali šest procent a KSČM pět procent hlasů, v zářijovém modelu Medianu byly oba subjekty pod pětiprocentní hranicí. Pro TOP 09 by se v říjnu rozhodla čtyři procenta voličů, pro lidovce 3,5 procenta, stejně jako pro Přísahu. Tři procenta model přisuzuje SOCDEM a dvě procenta straně PRO.

ANO by v říjnových volbách získalo 85 poslaneckých mandátů, ODS by měla 30 a STAN by získal 27 poslanců. Za Piráty a Motoristy by bylo shodně 16 poslanců, za KSČM a SPD po 13 poslancích. Většinu ve Sněmovně by tak mohlo mít ANO s ODS a také se STAN a těsnou se 101 hlasy také s Piráty nebo s Motoristy, uvedl Median. „Současná vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN) by si připsala 57 poslaneckých mandátů. Zisky mandátů ovšem nezohledňují případné předvolební spojení stran,“ podotkli autoři průzkumu.

ANO je na prvním místě u voličů důchodového věku, hnutí by podle Medianu volila polovina z nich. Víc než třetinu podporovatelů ODS tvoří zaměstnanci s vyššími příjmy, většinu svých voličů má strana ve skupině 45 až 54 let. STAN má největší podporu u vysokoškolsky vzdělaných lidí a u lidí ve věku od 18 do 24 let.

Volební potenciál, tedy podíl voličů, kteří zvažují volbu dané strany, má nejvyšší ANO se 41,5 procenta. O podpoře STAN uvažuje 22,5 procenta, potenciál ODS vzrostl na 22 procent. Pirátům naopak klesl na 13,5 procenta a SPD na osm procent. Volbu TOP 09 zvažuje 14,5 procenta lidí, Motoristů 11,5 procenta a komunistů deset procent. Volební potenciál lidovců, SOCDEM a PRO je shodně devítiprocentní, u Přísahy 8,5 procenta.

„Ochota zúčastnit se voleb po zářijovém poklesu vzrostla na 59,5 procenta. Což může být v souvislosti s vyhraňující se polarizací a aktivizací postojů naší společnosti,“ uvedl Median. V září chtělo jít určitě volit 46,5 procenta lidí, osm procent stejně jako v říjnu účast zvažovalo.

Průzkumu Medianu se mezi 1. a 31. říjnem zúčastnilo 1018 lidí ve věku od 18 let.

