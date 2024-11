Kam půjde největší část rozpočtu nového eurokomisaře Síkely?

Budoucí český eurokomisař Josef Síkela už má nyní plán, jak využije 300 miliardový balíček eur, který bude mít ve své funkci k dispozici pro oblast mezinárodního partnerství. Zeptali jsme se ho, kam a na co půjde největší část peněz z jeho agendy v Evropské komisi.

Třistamilionový balíček eur, tedy zhruba 7,590 bilionu korun, je rozpočet, který bude mít ve funkci nového eurokomisaře pro mezinárodní partnerství k dispozici exbankéř a český exministr Josef Síkela. Základní noty pro rozdělení balíčku už má nicméně Síkela načrtnuté. „Největší část z cílové částky 300 miliard Euro je určena na spolupráci s Afrikou. Konkrétně jde o polovinu,“ říká budoucí eurokomisař. Tuto 150miliardovou částku má přitom naplánovanou jako část investic globální strategie Global Gateway jen na tři roky, tedy do roku 2027.

Další části třistamiliardového balíčku eur pak by měla být podle Síkely určena pro projekty v regionech jako je například Střední Asie či Latinská Amerika. „Projekty, na které se zaměřujeme, jsou v oblasti infrastruktury, energetiky, vzdělávání nebo třeba zdravotnictví. Zaměřit se chci na projekty, které přinesou našim partnerům celkový, udržitelný rozvoj, tedy nejen ekonomický, ale také sociální či v oblasti vzdělávání,“ vypočítává Síkela a dodává, že chce současně do projektů, co nejvíce zapojit také evropské firmy a zásadní je podle něj i zapojení občanské společnosti v jednotlivých zemích, protože je třeba, aby projekty a investice odpovídaly místní realitě.

Oblasti investic

I nadále by pak mělo podle Síkely minimálně 13 procent rozvojového rozpočtu jít na financování vzdělávacích projektů, protože vzdělávání je i klíčovým faktorem zmiňované globální strategie Global Gateway. Síkela tak v funkci eurokomisaře hodlá pokračovat v investicích nejen do zkvalitňování vzdělávacích systémů, do předškolního rozvoje dětí a do vzdělávání dívek, ale také do technického a odborného vzdělávání a do digitální infrastruktury.

Mezi dalšími oblastmi, na které se chce nový eurokomisař ještě také orientovat, je oblast infrastruktury, energetiky a zdravotnictví. „Chci se zaměřit na projekty, které přinesou našim partnerům celkový, udržitelný rozvoj, tedy nejen ekonomický, ale také sociální či v oblasti vzdělávání,“ tvrdí Síkela. Totéž pak podle něj platí i pro zdravotnictví. Efektivní, odolné a dostupné systémy zdravotnictví jsou totiž nepostradatelné a vyžadují navíc i fyzickou infrastrukturu, jako jsou kliniky, továrny a silnice, zázemí k výrobě a distribuci zdravotnických výrobků, kvalifikované pracovníky a nepochybně i řádnou regulaci a výzkum.

Zda se vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách projeví i investicích a rozdělování peněz v rámci svěřené agendy eurokomisaře pro mezinárodní partnerství, Síkela odpovídá vyhýbavě. Spoléhá se na to, že Spojené státy americké zůstanou i nadále naším nejbližším spojencem v politických i ekonomických otázkách. „Je nezbytné udělat vše pro to, aby to tak zůstalo. A jako Evropa také musíme být připraveni flexibilně reagovat na novou americkou administrativu tak, abychom dovedli prosazovat naše společné zájmy,“ upozorňuje Síkela.

Novým evropským komisařem pro mezinárodní partnerství by se měl exministr obchodu a průmyslu a bývalý bankéř Josef Síkela stát na základě úspěšného slyšení v Evropském parlamentu v prvním listopadovém týdnu. Oficiální potvrzení do funkce by mělo být zveřejněno ale až 21. listopadu.

